Hitman World of Assassination : 47 débarque sur Switch 2 en vidéo dans une Signature Edition

IO Interactive a su redonner une nouvelle jeunesse à sa franchise de jeux d'infiltration avec Hitman World of Assassination, une trilogie débutée en 2016. Si les titres sont disponibles sur PC, PlayStation et Xbox, les joueurs sur Switch 1 devaient se contenter du troisième volet dans une Cloud Version. Heureusement, le studio danois profite du lancement de la Switch 2 aujourd'hui pour sortir un portage natif.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce de lancement de Hitman World of Assassination: Signature Edition sur Nintendo Switch 2, qui regroupe toutes les missions et modes de jeux. IO Interactive annonce plus de 100 heures de jeu avec le contenu de base, mais les joueurs peuvent également profiter du Pack d'Extension Hitman 2, du Pack Deluxe Hitman 3 et du Pack des Sept Péchés Capitaux. Enfin, cette version Switch 2 aura droit aux mêmes mises à jour que sur les autres plateformes, rajoutant notamment des Cibles Fugitives, des Challenges ou encore des Contrats.

Hitman World of Assassination: Signature Edition est disponible à 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac, il s'agit d'une carte clé de jeu. Les développeurs rappellent qu'ils organiseront cette semaine l'IOI Showcase, avec 007 First Bond, mais l'Agent 47 sera aussi dans les parages.