Hitman 3 : pas peur des spoilers ? Voici les 6 lieux que vous allez explorer dans ce dernier épisode

Comme dans les deux premiers épisodes, dont vous pourrez d'ailleurs importer les niveaux dans le troisième pour profiter des dernières technologies en date, Hitman 3 proposera 6 lieux différents pour nos missions. Pour le moment, seuls 3 avaient été présentés et montrés avec du gameplay : Dubai, Dartmoor au Royaume-Uni et Chongqing en Chine. Si vous voulez découvrir le reste de l'aventure par vous-mêmes, fuyez cet article, mais pour ceux qui ne considèrent pas cela comme un spoiler, les 3 derniers environnements viennent d'être confirmés.



Nous aurons ainsi le loisir de faire un passage à Berlin, à Mendoza en Argentine et enfin dans les Carpates en Roumanie, un lieu bien connu des fans de la saga.

Dubaï, Émirats arabes unis

Le jeu commence à Dubaï, avec un Agent 4 littéralement au sommet du monde.

Découvrez la grandeur et la décadence de Dubaï lors de la cérémonie d'ouverture du plus haut bâtiment du monde. Rejoignez une foule enthousiaste pour admirer les paysages à couper le souffle et explorer les derniers étages de ce bâtiment exquis, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

Dartmoor, Royaume-Uni

Après les événements de Dubaï, 47 se rend en Angleterre.

Voyagez dans le manoir historique de Thornbridge à Dartmoor pour une mission avec une touche de meurtre mystérieux. Choisissez votre propre chemin vers vos objectifs ou incarnez un détective pour résoudre un meurtre et éliminer votre cible. Deux oiseaux, un déguisement.

Berlin, Allemagne

À mi-parcours du jeu, 47 est en route vers l'Allemagne.

Dirigez-vous vers la périphérie de Berlin, une ville connue pour ses contes de fées, son style vibrant et sa vie nocturne chaotique. Que vous recherchiez un endroit pour réfléchir et récupérer ou que vous souhaitiez vivre la montée d'adrénaline vertigineuse d'une rave épique, Berlin vous aidera à trouver ces deux choses, et tout le reste.

Chongqing, Chine

Alors que l'histoire s'intensifie, 47 arrive en Chine.

Sous les néons vacillants des cafés animés et au milieu d'une multitude de petits magasins et de stands de nourriture entassés dans les rues étroites, Chongqing offre aux voyageurs un répit face aux exigences de la vie quotidienne. Cette mégapole est une plaque tournante du transport avec de nombreux secrets hors des sentiers battus.

Mendoza, Argentine

L'avant-dernière mission de Hitman 3 emmène l'Agent 47 en Argentine.

En tant que l'une des régions viticoles les plus connues d'Amérique du Sud, Mendoza est l'endroit idéal pour admirer les plus beaux sites et les goûts acquis de l'Argentine. Des collines en pente aux vignobles modernes, il y a de nombreuses opportunités à explorer.

Carpates, Roumanie

L'épilogue de Hitman 3 voit l'agent 47 revenir en Roumanie.

La dernière mission de la trilogie World of Assassination vous emmène dans les Carpates.