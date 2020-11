Hitman 3 : direction Chongqing sous la pluie avec une nouvelle bande-annonce

IO Interactive vient de partager aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de Hitman 3, dévoilant un nouveau lieu dans lequel se rendra l'Agent 47 pour mener à bien ses missions. Si un billet pour Dubaï a déjà été pris avec la première vidéo de gameplay, le tueur à gages devra également réserver un vol pour la Chine :

Hitman 3 nous emmènera en effet à Chongqing, un centre de transport chinois composé de nombreux magasins et stands de nourriture, avec des décorations au néon qui ressortent bien sous la pluie battante. Les développeurs expliquent que le lieu est bourré de secrets à découvrir, mais qu'il sert aussi à mettre en avant les nouveautés graphiques et techniques de leur jeu. Hitman 3 proposera ainsi une version du moteur Glacier améliorée permettant de générer 300 PNJ à la fois, sans oublier de peaufiner l'intelligence artificielle. Et le titre sera jouable en 4K et à 60 fps avec le HDR sur les PlayStation 5 et Xbox Series X.

La date de sortie de Hitman 3 est pour rappel fixée au 20 janvier 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et S et Google Stadia, avec une version Cloud pour Nintendo Switch prévue par la suite. Vous pouvez précommander le jeu à 64,99 € sur Amazon.fr.