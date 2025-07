Life is Strange : une énorme compilation physique annoncée, mais avec de grosses déceptions

En 2025, la saga Life is Strange célèbre ses 10 ans. Eh oui, c'est en 2015 que DON'T NOD a sorti le premier volet de la franchise, un jeu d'aventure épisodique très apprécié des fans. Depuis, plusieurs volets ont été publiés, la franchise est passée entre les mains de Deck Nine, mais c'est toujours Square Enix qui édite ces jeux.

Justement, Square Enix vient de dévoiler cette semaine Life is Strange Collection, une compilation de tous les jeux de la franchise en édition physique. Sur le papier, c'est alléchant, voici ce que contient Life is Strange Collection :

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors Édition Deluxe

Life is Strange: Double Exposure Édition Ultime

L'intégralité des DLC de chaque jeu, y compris les bonus de précommande

Alors oui, les joueurs noterons l'absence de Les Aventures extraordinaires de Captain Spirit, mais titre est gratuit. Cependant, Life is Strange Collection sortira uniquement sur PlayStation 5, dommage pour ceux qui ne possèdent pas la console de salon de Sony. Mais surtout, l'intégralité du contenu ne sera pas présente sur le Blu-ray, il faudra télécharger certains épisodes via des codes... Square Enix précise ainsi que le disque contiendra uniquement Life is Strange: True Colors et Life is Strange: Double Exposure, les autres jeux seront accessibles via un code de téléchargement. De quoi décevoir tous les collectionneurs qui veulent préserver leurs jeux en édition physique.

LIFE IS STRANGE est une série d'aventures narratives en solo, dont les histoires sont ancrées dans le monde réel, saupoudré d'une dose d’étrange. Depuis sa création, la franchise a reçu plus de 100 récompenses, notamment attribuées par les Game Awards, les Peabody Awards, les BAFTA et les GLAAD. Elle est devenue l’un des pilliers du genre « aventure narrative ». Au fil de cinq aventures cinématographiques et émouvantes, vous rembobinerez le temps dans la peau de Max Caulfield pour mettre à jour les secrets d'Arcadia Bay aux côtés de Chloe Price, prendrez la route avec Sean Diaz et Daniel, son frère doué de télékinésie, partirez à la recherche d'un nouveau foyer avec Alex Chen, forte de son pouvoir psychique d'empathie... et retrouverez Max pour élucider un meurtre dans deux réalités.

La date de sortie de Life is Strange Collection est fixée au 2 octobre 2025, exclusivement sur PS5 et contre 69,99 €. Vous pouvez sinon retrouver Life is Strange: Arcadia Bay Collection à partir de 39,99 € sur Amazon et Cdiscount.

