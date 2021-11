Life is Strange: True Colors, enfin une date de sortie précise sur Switch, mais il faudra patienter pour la version physique

Life is Strange: True Colors est sorti sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia et PC le 10 septembre dernier, mais sa version Switch se fait encore attendre. Deck Nine Games avait annoncé que la version à destination de la console Nintendo verrait le jour en décembre, et il précise désormais sa promesse.

Le dernier volet de la saga de jeux narratifs a donc vu sa date de sortie fixée au 7 décembre 2021 sur l'eShop. Si vous préférez la version physique, il faudra patienter jusqu'au 25 février 2022, et à en croire sa jaquette, elle nécessitera un téléchargement obligatoire et donc une connexion Internet pour être lancée.

La version Nintendo Switch de Life is Strange: True Colors a été développée spécialement pour la console de Nintendo. L'équipe de développement s'est engagée à créer la meilleure expérience narrative possible en optimisant les graphismes et les performances du jeu. Pour ce faire, de nombreuses modifications techniques ont été apportées au jeu, y compris la reprise de chaque modèle de personnage, de chaque élément de l'environnement, et de tout le feuillage présent dans le jeu, ainsi que la reconstruction complète du moteur d'éclairage.

« Nous sommes extrêmement heureux d'enfin proposer l'expérience Life is Strange sur Nintendo Switch et de permettre aux joueuses et aux joueurs d'emporter Life is Strange: True Colors partout » a déclaré Jon Brooke, coresponsable de studio chez Square Enix External Studios. « Il s'agit du jeu le plus avancé de la franchise, alors il était important de conserver une qualité graphique, des performances et des optimisations d'excellente qualité en transposant le jeu sur une nouvelle plateforme. Nous sommes ravis du résultat obtenu avec la version Switch et nous avons hâte de voir notre merveilleuse communauté s'agrandir avec cette nouvelle sortie. »