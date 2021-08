Life is Strange: Remastered Collection repoussé, l'épisode bonus Wavelengths de True Colors déjà daté

En cette deuxième année de crise sanitaire toujours aussi difficile pour les développeurs, nous sommes dorénavant plus étonnés de voir un jeu tenir sa date de sortie qu'être repoussé. C'est pourtant ce que va réussir à faire Life is Strange: True Colors, annoncé en mars dernier pour la rentrée. Enfin, en partie.

Life is Strange: True Colors n'est pas repoussé, sa date de sortie reste fixée au 10 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et même Switch (et vous pouvez toujours précommander votre exemplaire pour 49,99 € sur Amazon.fr). D'ailleurs, l'aventure bonus de l'édition Definitive, baptisée Wavelengths et dédiée au personnage de Steph Gingrich, vient d'être datée au 30 septembre, et sera montrée avec un premier trailer ce jeudi.

En revanche, Life is Strange: Remastered Collection est bien reporté ! Le portage amélioré de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm, avec des graphismes et animations modernisés, aurait dû voir le jour cet automne sur les mêmes plateformes, mais Square Enix et Deck Nine Games ont décidé de laisser plus de temps aux développeurs en cette période compliquée pour travailler sereinement. Nous avons rendez-vous avec cette remastérisation début 2022 désormais, un moindre mal. Si vous aviez précommandé l'édition Définitive (ou Ultimate Edition en anglais) de True Colors, vous n'aurez donc accès qu'à la Remastered Collection que l'année prochaine, comme tout le monde, mais tout le contenu du nouveau jeu sera accessible dès que possible.

