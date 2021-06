E3 2021 : Life is Strange, la Remastered Collection et True Colors annoncés sur Switch

Lorsque Deck Nine Games et Square Enix ont annoncé l'arrivée de Life is Strange: True Colors et d'une Remastered Collection comprenant Life is Strange et Before the Storm avec des améliorations, aucune édition Switch n'était évoquée. Rien de surprenant, faute de puissance suffisante, tous les éditeurs ne se tournent pas vers la console de Nintendo.

Mais nous avons découvert avec surprise, lors du Nintendo Direct de l'E3 2021, que l'annonce n'était que partie remise ! Le nouveau jeu et la compilation améliorée sortiront également sur Nintendo Switch, à priori sans autre concession que des graphismes adaptés à la machine, et sans utilisation du cloud comme certains jeux modernes.

Life is Strange: True Colors sortira également le 10 septembre sur cette plateforme, et Life is Strange Remastered Collection sera disponible dans le courant de l'année 2021.