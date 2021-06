E3 2021 : Life is Strange: True Colors, du gameplay avec le pouvoir d'Alex et un trailer pour la Remastered Collection

Le Square Enix Presents Printemps 2021 avait révélé Life is Strange: True Colors en grande pompe. Une longue présentation nous avait permis de découvrir les prémices de l'histoire d'Alex Chen, une jeune femme au passé compliqué et troublée par son don de lire les émotions des autres. Son frère Gabe va tenter de lui offrir un nouveau départ dans la charmante bourgade de Haven Springs, mais tout va être chamboulé quand ce dernier va trouver la mort dans un incident qui va faire ressortir tous les travers du village et de ses habitants.

Le titre de Deck Nine Games était de retour au Square Enix Presents Été 2021 de l'E3, avec une présentation de son gameplay, et plus particulièrement du talent d'Alex. Rien de neuf sous le soleil, mais cela permettre de se remettre dans le bain. Sinon, une bande-annonce a été diffusée pour Life is Strange Remastered Collection, le portage amélioré des 2 jeux originaux vendu au détail ou inclus dans l'Ultimate Edition du prochain volet.



La date de sortie de Life is Strange: True Colors, c'est toujours pour le 10 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Stadia, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour seulement 44,99 € chez Amazon.fr.

