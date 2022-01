Life is Strange: Remastered Collection, comparaisons vidéos et gameplay à gogo pour apprécier les améliorations

C'est la semaine prochaine que nous pourrons enfin mettre la main sur Life is Strange: Remastered Collection. Enfin, sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Stadia, mais pas encore sur Switch, car cette version a été reportée à plus tard cette année. Nous avions déjà eu l'occasion de voir les versions modernisées de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm en action dans des bandes-annonces, mais Deck Nine Games nous donne beaucoup plus de grain à moudre cette semaine.

En vrac, nous avons eu droit à 6 minutes de gameplay sur le premier volet, 4 pour l'aventure centrée sur Chloé, des scènes plus courtes pour les 2 épisodes et surtout une comparaison vidéo directe entre les éditions remastérisées et les titres originaux via des cut scenes. Nous pouvons ainsi apprécier le rendu en 4K native optimisé grâce à l'Unreal Engine 4, les modèles de personnages retravaillés avec plus de polygones et détails morphologiques, les animations faciales développées, ou encore des objets clés et éléments scéniques modélisés avec plus de précision.

L'occasion sera donc rêvée pour découvrir ou redécouvrir les aventures de Max et Chloé. La date de sortie de Life is Strange: Remastered Collection est calée au 1er février 2022, au format numérique.