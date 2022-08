Life is Strange: Arcadia Bay Collection, la Remastered Collection change de nom, mais trouve une date de sortie sur Switch

Après avoir livré un portage plus que correct de Life is Strange: True Colors sur Nintendo Switch (disponible à partir de 37,99 € sur Amazon.fr), Square Enix devait faire de même avec Life is Strange: Remastered Collection. La version portable avait en revanche été repoussée à la dernière minute avant sa sortie en multiplateforme en février dernier, et nous étions sans nouvelles depuis.

Bonne nouvelle, le portage n'a pas été oublié et l'éditeur est même capable de confirmer que sa date de sortie est maintenant fixée au 27 septembre 2022. Vous aurez le choix entre une version eShop et une édition en boîte, mais si vous optez pour cette dernière, sachez que seul Life is Strange Remastered sera présent sur la cartouche et qu'il faudra télécharger Life is Strange: Before the Storm Remastered dans tous les cas.

La compilation sera d'ailleurs étrangement rebaptisée Life is Strange: Arcadia Bay Collection, une décision qui pourrait aussi bien être liée au marketing qu'à l'envie de se différencier de la Remastered Collection des autres consoles, techniquement plus poussée. La bande-annonce du jour comme les images de cette version Switch témoignent en effet de graphismes au rabais.