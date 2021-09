Life is Strange: Remastered Collection, une date de sortie ferme, mais lointaine pour les portages améliorés

En plus de Life is Strange: True Colors sorti ce mois-ci, Deck Nine Games prépare Life is Strange: Remastered Collection, qui comprend des versions améliorées de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm. Le portage aurait dû paraître à l'automne, mais a été repoussé à début 2022 pour permettre aux développeurs de finaliser sereinement le développement.

Si vous attendiez la date, maintenant, vous l'avez : Life is Strange: Remastered Collection sortira le 1er février 2022 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia. Les deux épisodes qu'il contient seront comme prévus disponibles à l'achat séparément pour ceux qui le désirent et offerts aux acheteurs de l'édition Définitive de True Colors. Ils proposeront pour rappel des personnages et environnements remastérisés, un moteur de jeu et des éclairages améliorés, des animations faciales totalement retravaillées avec de la motion capture, et même le contenu Deluxe de Before the Storm (tenues, épisode Adieux et tenue Zombie Crypt).

Pour les intéressés, Life is Strange: True Colors est disponible à partir de 49,99 € chez Amazon.fr.