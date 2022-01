Life is Strange: Remastered Collection, la compilation sera elle aussi en retard sur Switch

Déjà pour Life is Strange: True Colors, Deck Nine Games n'avait pas réussi à sortir la version Switch à temps. Ce n'est donc pas une grande surprise que le calendrier ne soit pas non plus tenu pour l'édition portable de Life is Strange: Remastered Collection, qui comprend des copies modernisées de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm.

Life is Strange: Remastered Collection devait voir le jour à l'automne dernier, mais avait été reporté au 1er février 2022. La date de sortie sera bien tenue sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, mais il faudra patienter quelques mois de plus pour découvrir ou redécouvrir les aventures de Max et Chloé sur Switch, sans plus de précision sur la période de lancement sur l'eShop.

Les deux épisodes qu'il contient seront comme prévus disponibles à l'achat séparément pour ceux qui le désirent, et offerts aux acheteurs de l'édition Définitive de True Colors. Ils proposeront pour rappel des personnages et environnements remastérisés, un moteur de jeu et des éclairages améliorés, des animations faciales totalement retravaillées avec de la motion capture et le contenu Deluxe de Before the Storm. Plus de visuels de cette Remastered Collection seront dévoilés le 25 janvier 2022.

La version physique de Life is Strange: True Colors, dont la sortie est prévue pour le 25 février, peut sinon être précommandée à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.