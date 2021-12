TEST Life is Strange: True Colors, une édition Switch clinquante ?

Comme un beau dessin





Depuis plusieurs semaines, les possesseurs d’une console PlayStation, Xbox ou un PC peuvent mettre la main sur Life is Strange: True Colors, le bébé du moment de Deck Nine Games. Pour les joueurs Switch, le titre est disponible sur l’eShop (et aura droit à une version physique le 25 février 2022). Bien évidemment, nous avons décortiqué cette nouvelle édition... Le jeu ronronne-t-il sur la belle de Nintendo ? La réponse sans plus attendre !

Life is Strange: True Colors sur Switch parait plus cartoonesque.

Nous n’allons pas revenir sur l’histoire ou le gameplay, mais nous pencher sur les principales altérités liées aux graphismes. Premier constat, les couleurs sont beaucoup plus contrastées, plus prononcées. Life is Strange: True Colors sur Switch parait plus cartoonesque pour le coup. Plus dérangeant ? Pas forcément, cela lui donne un certain charme à l’image.

Ensuite, et pour faire tourner cette aventure sur une telle plateforme, les développeurs ont dû faire quelques petites concessions... Comme ? Réduire la qualité de certaines textures, mais aussi enlever plusieurs éléments de décor. Ainsi, une bonne partie de la végétation (herbes, buissons, arbres, etc.) a été retirée. En outre, nous avons constaté de légères saccades en mode Portable, mais rien de bien méchant.

Comme vous l’aurez compris, la partie visuelle de Life is Strange: True Colors est donc différente sur la belle de Big N. Cependant, l’expérience reste intacte et il est toujours aussi plaisant de pouvoir se trimballer une telle production dans la poche. De plus, si vous y jouez sur Switch OLED, les graphismes sont bien plus éclatants.

Lire aussi : TEST Life is Strange: True Colors, un titre qui nous en a fait voir de toutes les couleurs

Vous pouvez précommander la version physique sur Amazon à 59,99 €.



Les plus Un rendu sur Switch agréable

Une expérience intacte Les moins Quelques saccades

Notation Verdict 14 20