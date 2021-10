Life is Strange: True Colors, un mois de sortie pour la version Switch

Deck Nine Games et Square Enix ont pour rappel lancé en septembre dernier Life is Strange: True Colors, nouveau jeu d'aventure narratif. Le titre est disponible sur ordinateurs et consoles de salon, mais les studios avaient annoncé une version Switch, censée arrivée en même temps. Finalement, les joueurs doivent encore attendre.

Mais Square Enix revient aux nouvelles et annonce cette semaine que Life is Strange: True Colors sera disponible au début du mois de décembre 2021 sur Nintendo Switch. La date de sortie précise sera dévoilée lorsque les précommandes ouvriront sur l'eShop, mais nous avons déjà droit à une image de cette version pour la console de salon portable, à admirer ci-dessus.

Rendez-vous en fin d'année pour découvrir Life is Strange: True Colors sur Nintendo Switch. Vous pouvez déjà précommander le jeu à 49,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Life is Strange: True Colors, un titre qui nous en a fait voir de toutes les couleurs