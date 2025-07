Ready or Not lancé sur consoles avec des modifications

Ready or Not se lance sur PS5 et Xbox Series X|S





Disponible depuis plusieurs années déjà sur PC, Ready or Not est enfin lancé sur consoles de salon. Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent désormais eux aussi découvrir ce jeu de tir tactique à la première personne qui suit une équipe du SWAT lors de différentes missions dans la ville fictive de Los Sueños.

Un jeu censuré pour sortir sur consoles





Un portage qui s'est fait dans la douleur... pour les joueurs PC. Il y a quelques semaines, le développeur Void Interactive annonçait la modification de certains éléments jugés trop violents ou obscènes pour une publication sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Une censure très critiquée par les joueurs PC, Ready or Not a désormais des évaluations récentes « plutôt négatives » sur Steam. Les développeurs ont tenté de calmer le jeu en publiant des images avant et après la censure, c'est essentiellement la nudité qui est impactée, mais les fans ne décollèrent pas.

Un contenu déjà conséquent





Quoi qu'il en soit, Ready or Not est lancé sur PS5 et Xbox Series X|S, la bande-annonce est à découvrir ci-dessous. Void Interactive rappelle que l'édition standard numérique comprend 18 missions en solo ou en coopération jusqu'à cinq joueurs et la mise à jour Los Sueños Stories avec des armes et missions inédites. Deux DLC sont également disponibles à l'achat contre 9,99 € chacun, rajoutant au total six niveaux. Du côté des précommandes, les joueurs qui avaient réservé le jeu obtiendront le lance-grenades M32A1, le pistolet MK-V et le fusil à pompe 590M.

Ready or Not aura droit à trois éditions physiques le 8 août prochain sur PS5 et Xbox Series X, voici ce qu'il faut savoir sur leur contenu :

Édition Standard - 49,99 € Jeu de base Édition Day One - 49,99 € Jeu de base

Bonus de précommande : Lance-grenades M32A1, Pistolet MK-V, Fusil à pompe 590M Édition Deluxe - 69,99 € Jeu de base

DLC Home Invasion

DLC Dark Waters

DLC3 (non annoncé)

Bande-son officielle de Ready or Not

Bonus de précommande : Lance-grenades M32A1, Pistolet MK-V, Fusil à pompe 590M

Vous pouvez précommander Ready or Not: Day One Edition à partir de 49,99 € sur Fnac, Cdiscount et Leclerc.