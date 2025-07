Ready or Not franchit un énorme palier de ventes grâce à la version console

Ready or Not enfin porté sur consoles





La semaine dernière, Void Interactive lançait Ready or Not sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le FPS tactique, axé sur la coopération, était déjà disponible depuis plusieurs années sur PC, le développeur s'est mis à dos une partie de cette communauté en le censurant pour assurer sa sortie sur les consoles de salon de Sony et Microsoft. Un portage qui a rencontré un succès fulgurant.

Ready or Not cartonne sur consoles





Void Interactive annonce aujourd'hui que Ready or Not compte déjà plus d'un million d'exemplaires vendus sur PS5 et Xbox Series X|S, une semaine après son lancement. Un succès également critique, le titre a obtenu une note moyenne de 83/100 sur Metacritic. Le studio rappelle que son jeu comptait déjà neuf millions de ventes sur PC en avril dernier, mais grâce au portage sur consoles, Ready or Not dépasse désormais les 10 millions d'exemplaires vendus sur toutes les plateformes. Julio Rodriguez, PDG de Void Interactive, commente ce succès :

Lorsque nous avons lancé Ready or Not sur PC, il a fallu environ 36 jours pour atteindre 1 million d'unités vendues. Sur console, il a fallu environ 3,6 jours. Je suis incroyablement fier de l'équipe et de ce que nous avons accompli ensemble. C'est un grand moment, que nous ne prenons pas pour acquis. Les commentaires sur le jeu sont excellents à l'aube de notre premier week-end, et l'équipe travaille déjà d'arrache-pied pour résoudre les problèmes et améliorer continuellement l'expérience. Merci à nos joueurs, à nos partenaires et à tous ceux qui ont cru en ce projet.

Ready or Not permet pour rappel d'incarner des agents du SWAT dans des missions à Los Sueños, une ville fictive. Un titre tactique axé sur la coopération, le jeu est jouable en multijoueur crossplateform. Vous pouvez acheter Ready or Not à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.