Ready or Not : encore un gros chiffre de ventes pour le FPS coopératif

Void Interactive a sorti il y a deux semaines la version console de Ready or Not, son jeu de tir coopératif avec une équipe du SWAT à Los Sueños. Un titre déjà disponible sur PC et qui comptait neuf millions de ventes, mais grâce à ce portage pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il atteint de nouveaux sommets.

Combien de ventes pour Ready or Not ?





Une semaine après la sortie sur console de salon, Ready or Not comptait déjà un million de ventes sur ces nouvelles plateformes et donc 10 millions de copies écoulées au total. Deux semaines après le lancement, Void Interactive annonce aujourd'hui que Ready or Not a dépassé les deux millions d'exemplaires vendus, rien que sur PS5 et Xbox Series X|S. Au total, le FPS enregistre ainsi plus de 11 millions de copies écoulées sur ordinateurs et consoles. Julio Rodriguez, PDG de VOID Interactive, commente :

Merci aux joueurs d'avoir répondu présent en apportant l'ordre au chaos. À l'équipe de développement de VOID, pour avoir construit ce que l'on conçoit comme la quintessence du FPS tactique en notre ère. Puis à nos collègues et partenaires pour leur aide précieuse dans le portage de Ready or Not sur console. De nouvelles mises à jour et du contenu supplémentaire sont à venir.

Où acheter Ready or Not ?





Vous pouvez précommander l'édition physique Day 1 Triple Weapon Pack de Ready or Not à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc, la date de sortie est fixée au 8 août prochain.