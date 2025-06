Ready or Not censuré avant sa sortie sur PS5 et Xbox Series XS, les fans en colère

Le jeu avec le SWAT arrive sur consoles





C'est en décembre 2021 que Void Interactive sortait la version en Early Access de Ready or Not, un jeu de tir coopératif à la première personne similaire aux SWAT de Sierra. Prenant place à Los Sueños, le titre permet d'incarner des agents d’élite des unités Special Weapons And Tactics afin de résoudre des situations particulièrement risquées comme des prises d'otages, des alertes à la bombe ou encore pour déloger des forcenés retranchés. Passé en version 1.0 fin 2023, Ready or Not compte neuf millions de joueurs sur PC et il s'invitera très prochainement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Pourquoi Ready or Not a été censuré ?





Ready or Not est disponible sur Steam, une plateforme laissant une grande liberté aux développeurs pour proposer le contenu qu'ils veulent. Cependant, comme l'explique Void Interactive dans un communiqué, Sony et Microsoft ne sont pas aussi souples et « les consoles doivent respecter d'autres exigences en matière de contenu pour fonctionner sur leurs systèmes ». Le développeur annonce ainsi que, pour publier Ready or Not sur PS5 et Xbox Series X|S, il doit censurer du contenu dans la version PC.

Que change la censure dans Ready or Not ?





Alors, qu'est-ce qui change dans Ready or Not ? Eh bien le jeu est désormais un peu moins sanglant. Void Interactive explique qu'il n'est plus possible de démembrer un ennemi déjà mort. « Un compromis acceptable » pour le studio, qui rappelle que le jeu incite déjà à e pas utiliser la force létale contre les ennemis. Il est toujours possible de démembrer un ennemi vivant et le niveau de démembrement n'a pas été modifié, cependant, des scènes impliquant de la torture ont été atténuées, Void Interactive prend l'exemple d'un informateur de police torturé : il a toujours des doigts et des yeux en moins, mais il est désormais recouvert d'un peu moins de sang. Les développeurs ont également censuré la nudité de quelques personnages civils. Autre point modifié, la violence/maltraitance envers les enfants. Dans la mission Twisted Nerve, l'enfant est désormais endormi et ne convulse plus.

Pourquoi ne pas faire deux versions ? Eh bien le studio explique qu'il est compliqué de gérer des modifications qui concernent des éléments entiers, comme le vêtement d'un personnage, ce qui peut influer sur l'éclairage par exemple. Afin de limiter les bugs et de permettre aux joueurs de jouer en cross-play, tout le monde sera donc logé à la même enseigne.

Les joueurs PC de Ready or Not en colère





Malgré ces changements assez mineurs (Void Interactive affirme que « la plupart des joueurs ici ne les auraient pas remarqué si nous ne les indiquions pas »), quelques joueurs se sont empressés d'exprimer leur mécontentement en lançant une campagne de review bombing sur le jeu. Jusqu'ici évalué très positivement, Ready or Not a désormais des évaluations récentes « moyennes » sur Steam, la plupart des avis négatifs pointant du doigt la censure appliquée à cause des versions pour consoles de salon. La censure et les consoles, voilà deux sujets qui font généralement bondir les joueurs PC !

Quand sort Ready or Not sur PS5 et Xbox Series X|S et où l'acheter ?





Ces changements sont déjà appliqués sur ordinateurs et les joueurs pourront les découvrir très vite sur consoles de salon : la date de sortie de Ready or Not est fixée au 15 juillet 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver la bande-annonce ci-dessus. Le titre sera proposé avec des éditions Standard, Day One et Deluxe, cette dernière incluant trois DLC et la bande-son du jeu. Vous pouvez précommander l'édition Day One, qui rajoute trois armes additionnelles, à partir de 49,99 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.