Hitman: World of Assassination, Hitman 3 change de nom pour mieux regrouper le contenu de la trilogie, Hitman et Hitman 2 vont disparaître !

Ce 26 janvier 2023, Hitman 3 accueillera ce qui devrait être sa dernière mise à jour majeure, celle qui introduira le tout nouveau mode Freelancer après plus de 2 ans d'existence. À cette occasion, IO Interactive va simplifier les options d'achat pour permettre aux nouveaux joueurs de s'y retrouver facilement.

Ainsi, le jeu de base Hitman 3, son édition Deluxe et Hitman Trilogy, qui comprenait le Pass d'Accès Hitman et le Pass d'Accès Hitman 2 Standard pour débloquer les niveaux remastérisés des précédents jeux, vont tous disparaître. Hitman 3 va ainsi devenir Hitman: World of Assassination, une version unique comprenant le troisième volet, le Pass d'Accès Hitman et sa mise à niveau Game of the Year, et le Pass d'Accès Hitman 2 Standard pour 69,99 $. Et si vous possédez déjà Hitman 3, vous débloquerez gratuitement l'ensemble du contenu de Hitman: World of Assassination le 26 janvier !



Si vous en voulez plus, le Hitman World of Assassination Deluxe Pack à 29,99 $ permettra d'acheter le reste du contenu disponible, à savoir le Deluxe Pack de feu Hitman 3, la Seven Deadly Sins Collection et la mise à niveau Gold pour le Pass d'Accès Hitman 2. Les trois DLC seront tout de même toujours vendus séparément pour 9,99 $ sur consoles, et il sera possible de compléter le Deluxe Pack en payant seulement 9,99 ou 19,99 $ si vous possédez déjà un ou deux DLC sur Steam. Dernier point et non des moindres : par souci de simplification et pour éviter aux joueurs d'acheter plusieurs fois le même produit, Hitman et Hitman 2 vont être retirés des plateformes de téléchargement (tout en restant jouables pour ceux qui les possèdent déjà), et seront seulement achetables via les Pass d'Accès de Hitman: World of Assassination.

Notez que Hitman 3 est en promotion à 20,99 € sur Steam jusqu'au 5 janvier, il est donc plus que jamais temps de l'acheter pour bénéficier de tout le contenu de Hitman: World of Assasination sans frais. Vous pouvez aussi vous procurer l'édition physique PlayStation ou Xbox à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.