Hitman 3 : le nouveau mode Freelancer encore reporté, une bêta fermée en approche

IO Interactive avait prévu de nombreuses nouveautés pour l'Année 2 de Hitman 3, en plus des activités communautaires régulières. Il en a déjà livré beaucoup, dont la map Ambrose Island parue cet été. Les regards sont désormais tournés vers Freelancer, un mode inédit nous invitant à remplir des contrats de mercenaires, à accepter depuis un manoir personnalisable et pouvant être visité.

L'expérience d'abord prévue pour le printemps avait été repoussée au second semestre, mais il faudra encore un peu plus de temps à IO Interactive pour la boucler. Il prévoit désormais de proposer Freelancer le 26 janvier 2023, une date qui pourrait encore évoluer d'ici la sortie. Il assure en revanche qu'il veut désormais proposer presque tout le contenu du mode d'un coup, pour un lancement encore plus solide.

Depuis notre dernière mise à jour sur Freelancer en mai via le blog Road Ahead, nous avons travaillé activement (et tranquillement) à améliorer l’expérience de lancement de Freelancer. Nous avons décidé de dépasser notre portée initiale de lancement et d’inclure presque tous les lieux du monde de l’assassinat dès le premier jour. Nous continuons à travailler pour rendre l’expérience de lancement aussi fluide que possible pour tous les joueurs. Nous aurons plus à dire à ce sujet dans les prochains articles de Road to Freelancer.

Le studio a d'ores et déjà prévu de reparler de Freelancer dans un article le 27 octobre, date à laquelle il présentera un Closed Technical Test qui aura lieu lui en novembre. C'est également ce mois-là que nous pourrons lire le billet Road to Freelancer #3, avant d'autres informations en décembre. Les activités communautaires d'octobre seront sinon introduites le 6, aux côtés d'une mise à jour 3.130. Les retardataires peuvent prendre le train en marche en achetant Hitman 3 à partir de 38,90 € sur Amazon.fr.