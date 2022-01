Hitman 3 : modes Freelancer et Cible Fugitive Arcade, nouveautés sur PC et Hitman Trilogy dans le Game Pass, l'Année 2 va faire mal !

Après plusieurs saisons de contenu supplémentaire gratuit et les DLC payants Seven Deadly Sins, IO Interactive n'en a pas fini avec Hitman 3. Il nous a promis une Année 2 faite de maps inédites, de la VR sur PC et un mode Cible Fugitive Arcade, qui commence à se dévoiler avec la présentation vidéo ci-dessous.

Déjà, le mode Cible Fugitive Arcade arrivera le 20 juillet 2022 et nous invitera à éliminer plusieurs cibles à la suite dans un même niveau pour remporter des récompenses. Elles seront disponibles ad vitam æternam, et les objectifs seront rejouables à l'infini, à raison d'une seule fois par jour, là où les Cibles Fugitives ne pouvaient être pourchassées qu'une seule et unique fois.

Ensuite, la VR va comme prévu débarquer sur PC, avec notamment de la détection de mouvements améliorée permettant de lancer des objets, de mieux manier une arme ou encore de combattre de manière fluide avec les 2 mains. Les graphismes vont sinon être optimisés sur ordinateur personnel courant 2022 via des mises à jour apportant le ray tracing, le XeSS de NVIDIA et du Variable Rate Shading.

Sinon, au printemps, le mode Freelancer transformera Code 47 en mercenaire, effectuant des contrats à travers le monde depuis un manoir personnalisable. Cette véritable nouvelle campagne nous demandera de pourchasser des malfaiteurs, qu'il faudra identifier en éliminant des sbires et en récupérant des informations à travers une suite de missions, avant un grand niveau final par cible, fait de surprises et d'adversaires sur leurs gardes. Cette expérience à l'approche rogue-like offrira une grande diversité d'approche, avec notamment des marchands d'armes vendant des objets qui disparaissent si nous les oublions ou si nous mourrons.



Enfin, le 20 janvier marquera aussi l'arrivée de Hitman 3 sur Steam, et la sortie d'un Hitman Trilogy comprenant l'ensemble de l'expérience des Worlds of Assasination sur PC, PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X et S. Clou du spectacle, cette trilogie sera ajoutée au Game Pass dès son lancement ! La présentation vidéo de ces nouveautés s'est même terminée par le teasing d'une future map additionnelle, entre jungle et plage, à explorer de nuit : son nom de code, c'est Rocky.



Pour prendre le train en marche, vous pouvez vous procurer Hitman 3 à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : IO Interactive : des revenus records grâce à Hitman 3