Hitman 3 : la nouvelle map gratuite Ambrose Island disponible, sa cinématique d'ouverture dévoilée

IO Interactive veut conclure la trilogie Worlds of Assassination de la plus belle des manières, avec une Année 2 de contenu gratuit pour Hitman 3. Le gros morceau sera l'ajout du mode Freelancer en fin d'année, mais avant cela, c'est une nouvelle map qui vient d'être intégrée à l'expérience.

Ambrose Island est comme prévu disponible ce 26 juillet sur toutes les plateformes grâce à une mise à jour, avec son lot de cibles à abattre, et comme toujours de futurs objectifs créés par la communauté ou les développeurs qui seront ajoutés après la sortie. Direction cette île isolée de la Mer d’Andaman, où des voleurs et un dangereux syndicat de pirates complotent un braquage audacieux. Nous pourrons y pourchasser l'ancien agent de la milice de Lucas Grey, Noel Crest, et la « reine des pirates » Sinhi Venthan dit Akka. Plusieurs objets et outils spécialisés pourront être débloqués en grimpant les 20 niveaux de maîtrise du lieu.

La cinématique d'ouverture sur fond de grand banditisme a été dévoilée au passage, pour nous mettre dans l'ambiance. Pour les retardataires, Hitman 3 est disponible à partir de 40,94 € sur Amazon.fr.