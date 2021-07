MAJ Hitman 3 plus chaud que jamais avec un trailer de son DLC Act 4: Lust, la Season of Lust et la nouvelle mission Dartmoor Garden Show détaillées

Le contenu post-lancement de Hitman 3 est articulé autour des Seven Deadly Sins, pour des DLC inspirés des 7 pêchés capitaux. L'Act 3: Sloth avait mis en lumière la paresse, place désormais à un Act 4: Lust, qui, vous l'aurez deviné, nous proposera une mission sur fond de luxure.

Il sera disponible le 27 juillet 2021 pour un défi à Berlin, ville d'excès par excellence, dénommé The Lust Assignation. Le compléter comme il se doit nous permettra de débloquer la Scarlet Suit, l'arbalète Serpent's Tongue et l'accessoire Serpent's Bite. Ces nouveautés payantes ont d'ailleurs été montrées dans une bande-annonce à l'esthétique rougeoyante et forcément affriolante.

L'extension sera accompagnée par une Season of Lust de plusieurs semaines avec des activités gratuites, mais IO Interactive nous en dira plus à ce sujet en début de semaine. Hitman 3 est disponible à partir de 39,80 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : la Season of Lust commence comme prévu aujourd’hui et durera jusqu’au 30 août. En plus de l’extension payante évoquée plus tôt, nous aurons droit à Marrakech dans la version gratuite du 27 juillet au 9 août, puis à sa variante nocturne A House Built On Sand du 12 au 22 août, à la Cible Fugitive The Heartbreaker à chasser à Mendoza entre le 30 juillet et le 9 août, puis au retour de The Entertainer dans la variante nocturne de Mendoza du 20 au 30 août, des Contrats à la Une signés Shacknews à compter du 12 août pour remporter une SMG Raptor, et d’autres par la communauté à partir du 26.

L'ICA 19 Goldballer pourra sinon être débloqué en complétant le nouveau défi Intouchable, et l’évènement permanent Dartmoor Garden Show ajoutera un Contrat Escalade en 3 étapes inédit. Cette déclinaison de la map britannique nous plongera au cœur d’un concours d’horticulture où nous reconnaîtrons quelques visages, et où la cible à abattre pourra changer parmi les 4 jardiniers en lice, sauf si nous jouons en mode Déterministe. Compléter la mission sera récompensée par l’offre d’une Summer Sightseeing Suit et il sera possible de créer des contrats personnalisés dans cet environnement.