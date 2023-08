Guilty Gear: Strive, Johnny revient parier sa vie au combat dans le Season Pass 3, plus tranchant que jamais

Outre son rôle d'éditeur sur Under Night In-Birth II Sys:Celes et de développeur pour un tiers sur Granblue Fantasy Versus: Rising, Arc System Works a évidemment refait parler de l'une de ses licences phares lors de l'EVO 2023. Nous savions déjà depuis le début d'année que Guilty Gear: Strive aurait droit à une Saison 3 et puisque le Season Pass 2 s'est conclu en mai avec l'arrivée d'Asuka R#, il semblait évident que l'évènement servirait à introduire les futurs ajouts payants. Ça n'a pas loupé, avec la révélation de Johnny, d'ores et déjà attendu à la fin du mois.

Bande-annonce en japonais

Présent depuis le tout premier épisode, ce n'était qu'une question de temps avant que Johnny fasse son retour, toujours affilié aux Jellyfish Pirates dont il est le capitaine. Il sera disponible à compter du 24 août, pouvant être acheté seul au prix habituel de 6,99 € ou via le Season Pass 3 qui coûtera là encore 24,99 €. Voici ce que dit le site officiel à son sujet, quelques visuels étant aussi à retrouver en page suivante :

Johnny Coupe tout d'un coup invisible. Joueur de naissance. Chef des pirates des Jellyfish Pirates. Il est un maître du style à l'épée Hirofumi. C'est un hors-la-loi de classe mondiale, mais il vit selon le mantra « Aider les faibles et tordre les forts », ce qui l'a rendu populaire auprès des masses. Johnny est un gars facile à vivre qui est toujours prêt à se détendre, mais quand les choses se compliquent, il est sans aucun doute l'homme de la situation. Peu importe la gravité de la situation, il ne perd jamais son sang-froid et est souvent là pour briser la tension avec une plaisanterie intelligente. Il sauve des enfants orphelins de guerre (femmes uniquement) et les emmène à bord de son navire. Il aime les membres des Jellyfish Pirates comme sa propre famille et leur a souvent dit qu'il faisait passer leur sécurité avant sa propre vie.

La roadmap des prochains ajouts sera calée sur le même rythme, avec un total de quatre combattants, dont un autre en fin d'année et les deux suivants en 2024. Deux stages additionnels et des coloris pour les nouveaux venus seront également inclus dans ce Season Pass 3.

Par ailleurs, une mise à jour gratuite sera proposée à tous les joueurs, ajoutant de nouvelles compétences spéciales à six membres du roster initial, davantage étant prévues par la suite. Une nouvelle mécanique offensive baptisée Wild Assault sera également incluse, pouvant être utilisée par tous et dont le résultat dépendra évidemment de son utilisateur, tandis que le Deflect Shield servira à la défense pour bloquer n'importe quelle attaque, même celles au-dessus de la tête, les coups bas et projectiles.

Bande-annonce en anglais

Guilty Gear: Strive est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez l'acheter sur Amazon à partir de 20,99 €.