Under Night In-Birth II Sys:Celes, une suite venant mettre fin à l'Hollow Night annoncée à l'EVO 2023

Pour débuter la première journée de l'EVO 2023, plusieurs panels ont été organisés sur scène, à commencer par celui d'Arc System Works. Il a été l'occasion pour le studio d'annoncer un tout nouveau jeu Under Night In-Birth, le cinquième de la licence, mais qui ne sera pas cette fois une révision de l'épisode de 2012 comme les précédents, Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] commençant d'ailleurs à dater. C'est donc Under Night In-Birth II Sys:Celes qui s'est dévoilé au travers d'une première bande-annonce déjà riche en gameplay et introduction des combattants de son roster, toujours développé par les développeurs japonais de French-Bread.

Ce sont donc pas moins de 21 personnages jouables qui feront leur retour au sein de cette histoire qui sera le dernier chapitre de l'Hollow Night débutée il y a près d'une décennie, toujours avec un format de light novel. Le trailer nous montre ainsi en action Hyde, Linne, Waldstein, Orie, Enkidu, Mika, Seth, Vatista, Merkava, Yuzuriha, Gordeau, Carmine, Hilda, Byakuya, Chaos, Phonon, Nanase, Wagner, Londrekia, Eltnum et Akatsuki, tout en teasant deux In-Births jouables inédits présents sur l'illustration officielle qui fera sans doute office de jaquette : Tsurugi et Kaguya.

Les joueurs jouent le rôle du jeune lycéen et protagoniste de l'histoire Hyde alors qu'il rencontre la mystérieuse Linne, ce qui pousse ses pouvoirs EXS intérieurs à se réveiller soudainement. Les deux s'unissent dans une lutte épuisante pour vaincre le redoutable et soi-disant plus fort de tous les utilisateurs, Paradox. Cependant, une force énigmatique connue sous le nom de Kuon l'Aeon apparaît et écrase les deux vainqueurs, proclamant l'avènement de la fin du monde. Cela conduit à la disparition de Linne. Hyde, désormais déterminé à sauver leur monde de Kuon, s'aventure alors seul dans la Nuit...

Le système de combat a lui été repensé, avec la possibilité de déclencher des EXS d'un simple appui d'une touche, des compétences inédites pour les personnages, un équilibrage revu et bien plus, toujours avec un style visuel en pixel art de grande qualité et des expressions faciales dynamiques. Plusieurs illustrations ont été montrées sur scène, partant de croquis jusqu'aux versions finalisées.

Under Night In-Birth II Sys:Celes sortira au début de l'année 2024 sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam), avec du rollback netcode pour les affrontements en ligne (classés ou non) et des textes en anglais, japonais, coréen, chinois traditionnel et simplifié, français, italien, allemand et espagnol. Les joueurs présents à l'EVO peuvent eux déjà poser les mains dessus sur le stand de l'éditeur. De nombreux visuels sont à retrouver en page suivante. Si vous souhaitez découvrir l'une des déclinaisons du premier épisode, Amazon en propose encore à la vente.