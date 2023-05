Guilty Gear: Strive, le principal antagoniste de la licence Asuka R# annoncé au roster du Season Pass 2 et daté avec un stage inédit

Après avoir ajouté depuis l'été dernier Bridget, Sin Kiske et plus récemment Bedman?, Arc System Works avait donné rendez-vous aux joueurs de Guilty Gear: Strive cette nuit à 3h00 pour découvrir le dernier combattant du Season Pass 2, qui ne sera pour rappel pas la fin pour le jeu de combat puisque la Saison 3 avait déjà été officialisée. Ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus jamais pareil, car le studio va après plus d'une vingtaine d'années enfin nous permettre d'incarner That Man aka Asuka R. Kreutz ou Asuka R#, apparu dans Guilty Gear X Plus en 2001 et qui n'est autre que le créateur des Gears.

Bande-annonce en japonais

Ce divin personnage capable de manier 26 types de sorts différents fera son arrivée dans le roster la semaine prochaine, le jeudi 25 mai, avec son stage céleste Tír na nÓg, une colonie spatiale. Ils pourront évidemment être achetés séparément si vous ne possédez pas le Season Pass 2. Par ailleurs, un DLC gratuit Guilty Gear 25th Anniversary Appreciation Color rajoutera un coloris supplémentaire pour chaque personnage à la même date, tandis qu'il faudra payer pour obtenir le Guilty Gear 25th Anniversary Additional Colors qui en rajoutera lui deux payantes, là encore pour l'ensemble du casting des 24 combattants.

Le site officiel a par ailleurs dévoilé quelques détails supplémentaires sur Asuka R# et ce nouvel environnement.

Asuka R# Maître de la sorcellerie Il se tient au sommet même parmi les magiciens généralement très compétents. Il est à la fois un scientifique et un maître inégalé de la magie - ce que l'on appellerait un génie. Bien qu'il soit généralement poli et humble, il constate souvent que même ses déclarations soigneusement réfléchies peuvent entraîner la discorde. Contrairement à ses capacités intellectuelles, il manque cruellement d'endurance, le moindre exercice le fatiguant. Toutes les tâches physiquement éprouvantes sont gérées par des parties de lui créées sur mesure. Asuka continue de transmettre des « nombres clairs » depuis l'espace, dans l'espoir d'apporter la paix sur Terre. Tír na nÓg Le stage additionnel Tír na nÓg abrite une colonie spatiale créée par l'humanité pour survivre dans l'espace. La colonie auparavant abandonnée et délabrée a été réparée et a trouvé un nouvel usage. D'un télescope géant à un jardin de style japonais, ce stage est peuplé d'une variété d'objets reflétant les goûts de son actuel résident.

Bande-annonce en anglais

Vous pouvez quelques visuels de toutes ces nouveautés en page suivante et vous procurer la version de base de Guilty Gear: Strive sur Amazon à partir de 17,98 €.