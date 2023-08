Granblue Fantasy Versus: Rising dévoile sa date de sortie et ses éditions, dont une déclinaison free-to-play, une 2e bêta ouverte annoncée

L'EVO 2023 bat son plein avec sa troisième et dernière journée, et nous venons comme prévu d'avoir d'autres nouvelles de Granblue Fantasy Versus: Rising, le prochain jeu de combat d'Arc System Works et Cygames. Après le panel nous ayant notamment servi la bande-annonce de gameplay de Nier et ayant introduit Grimnir au roster, c'est évidemment la date de sortie qui a fait l'objet de l'intervention sur scène du directeur Tetsuya Fukuhara, dévoilée en vidéo. Cette dernière nous montre d'ailleurs rapidement du gameplay de Grimnir en plus du reste du casting.

#GBVSR #GBVS

Granblue Fantasy Versus: Rising releases worldwide on November 30, 2023!

Preorders on the PlayStation™Store start August 7 (PT).



Wishlist option available for the Steam version.



「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」 2023年11月30日… pic.twitter.com/KKjws4gGjV — GBVS/Granblue Fantasy Versus (@gbvs_official) August 6, 2023

Granblue Fantasy Versus: Rising sortira donc le jeudi 30 novembre 2023 sur PS5, PS4 et PC (Steam). Les précommandes ouvriront dès ce lundi sur le PlayStation Store et vous pourrez l'ajouter à votre liste de souhait dans la boutique de Valve d'ici peu. Deux éditions principales seront commercialisées, une standard vendue 49,99 $ et une Deluxe coûtant 79,99 $. Il faudra encore patienter quelques heures pour savoir exactement ce que contient cette dernière, mais nous pouvons sans mal imaginer un Character Pass puisque son prédécesseur y a eu droit et que c'est une pratique courante de nos jours.

Mais ce n'est pas tout, car une Free Edition permettra à tous les joueurs de jouer à GBVSR. Plus qu'une simple démo, elle permettra de prendre en mains quatre combattants, de découvrir la première partie de l'histoire, de jouer en ligne et d'accéder au lobby avec son mode Grand Bruise Legends!, mais certaines fonctionnalités seront toutefois limitées. C'est tout de même un beau geste de la part de l'éditeur.

Enfin, une deuxième bêta ouverte sera organisée cet automne avant le lancement. Elle proposera des matchs via le lobby, le cross-play entre les consoles PlayStation et les PC puisque Steam sera cette fois aussi concerné, et surtout le mode Grand Bruise Legends!, permettant de nous en faire une idée. Des ajustements du gameplay suite aux retours de la récente bêta vont évidemment être opérés d'ici là.

Il y a donc de quoi être excité et gageons que d'ici la fin d'année, nous découvrirons encore plusieurs combattants supplémentaires. GBVS premier du nom est lui toujours en vente sur Amazon si vous ne souhaitez pas patienter.