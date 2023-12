Granblue Fantasy Versus: Rising, du gameplay et une date pour Lucilius, 2 autres combattants dévoilés et bien plus !

Après un léger report de deux semaines, Granblue Fantasy Versus: Rising a finalement bien vu le jour le 14 décembre sur PS5, PS4 et PC (Steam). Ce n'est évidemment que le début de sa longue vie, du moins nous l'espérons, puisqu'il va bénéficier dans les mois à venir de divers contenus téléchargeables payants et autres ajouts divers et variés pour occuper sa communauté. Nous avions rendez-vous le week-end dernier pour le Granblue Fantasy Fes 2023, avec la promesse de l'annonce d'un prochain combattant en DLC qui fera suite à Lucilius. Eh bien, nous n'avons clairement pas été déçu des informations dévoilées durant l'évènement.

Le Character Pass Part 1 donnera donc accès à Lucilius à compter du 16 janvier 2024, date à laquelle la version 1.10 du jeu sera déployée. Nous découvrons au passage sa bande-annonce de gameplay, qui ne devrait pas surprendre les joueurs l'ayant déjà combattu au cours de l'intrigue et qui inclut son thème, un remix de Zero bien accrocheur. Particulièrement badass, il fera donc usage de puissants coups offensifs, dont Paradise Lost en guise de technique ultime, ce qui ravira forcément ses nombreux fans. Vous remarquerez qu'il ne coûtera que 4,99 $ en vente à l'unité, sans doute parce que comme Beelzebub à l'époque il est déjà présent dans le jeu en tant que boss.

Ensuite, c'est donc 2B qui deviendra jouable dans cet univers, voir notre article qui lui est entièrement dédié.

Mais Tetsuya Fukuhara ne s'est pas contenté de cette annonce et a également dévoilé les deux combattants qui suivront, sans surprise puisqu'ils font partie des plus populaires. Nous aurons tout d'abord droit à Vane, autre Chevalier dragon de Feendrache aux côtés de Lancelot, Percival et Siegfried. Ensuite, ce sera au tour de Beatrix, qui est membre de Society, tout comme Zeta, Vaseraga et Eustace. Même si nous les adorons, espérons qu'il y ait un peu plus de prise de risque pour les deux derniers du pass.

Le Battle Pass Round 1 qui sera lancé avec la mise à jour 1.10 permettra d'obtenir la skin The Black Butterfly pour Narmaya, qui avait été dévoilée précédemment, ainsi qu'un avatar pour le lobby appelé Bloody-Blood Stabby Man et qui représente Feower, l'un des Eternals, qui sera toujours doublé par Jun Fukuyama en japonais et pour la première fois en anglais par Howard Wang. D'autres ajouts in-game sont aussi prévus (skin d'armes, coloris de combattant, illustrations de personnage, musiques, stickers, badges...), que ce soit par ce biais ou non.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des prochains ajouts prévus dans GBVSR :

Planning des mises à jour 16 janvier 2024 : Nouveau personnage #1 : Lucilius ;

Nouveau stage : Feendrache ;

Battle Pass Round 1 ;

Amélioration du lobby pour le mode Spectateur des matchs en ligne ;

Corrections de bugs rencontrés pendant les affrontements (aucun équilibrage) ;

Autres ajouts et ajustements mineurs. Plus tard en 2024 : Fin février - Nouveau personnage #2 : 2B ;

Avril - Nouveau personnage #3 : Vane ;

Mai - Nouveau personnage #4 : Beatrix ;

Août - Nouveau personnage #5 ;

Octobre - Nouveau personnage #6 ;

D'avril à octobre - Nouveaux mode pour Grand Bruise! Legends, mini-jeu pour le lobby en ligne, histoire bonus et mode de jeu.

Parmi les annonces plus mineures, il y a également eu celle d'un avatar pour le lobby baptisé Yukichi, représentant le seiyū Mitsuhiro Ichiki que les joueurs de Granblue Fantasy connaissent sans doute pour son doublage d'Icarus. Il a été rendu disponible dans la Boutique à Rupie contre 10 Rupies seulement ce 25 décembre, faisant office d'amusant cadeau de Noël pour ses fans.

Du côté des avatars premium, en plus de ceux d'Umamusume: Pretty Derby déjà disponible depuis le lancement pour 12,99 €, deux autres collaborations sont teasées. L'ombre du milieu laisse difficilement la place au doute puisque nous reconnaissons Pecorine de Princess Connect! Re:Dive. La deuxième ressemble fortement à Arisa de Shadowverse, avec sa cape et tenant son arc. Il faudra toutefois repasser pour du concret.

Un rappel concernant les différents tournois a également été effectué, avec dans le cadre de l'Arc World Tour 2023 trois compétitions servant à s'y qualifier, à savoir la Cygames Cup de Tokyo les 20 et 21 janvier 2024 pour l'Asie, la Kayane Cup en France le 21 janvier et le Frosty Faustings de Chicago du 25 au 28 janvier. Les finales auront ensuite lieu fin mars 2024 en Californie. L'EVO Japan 2024 du 27 au 29 avril 2024 mettra également le jeu à l'honneur, avec pas moins d'un million de yens pour le vainqueur.

