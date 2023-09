Granblue Fantasy Versus: Rising, le tempétueux Grimnir déchaîne ses bourrasques dans sa bande-annonce de gameplay

Si nous avons rendez-vous ce samedi 16 septembre pour un Granblue Showcase qui mettra en avant aussi bien Granblue Fantasy: Relink, l'Action-RPG qui a enfin été daté après tant d'années d'attente, et Granblue Fantasy Versus: Rising, il faut croire que Cygames n'a pas voulu patienter ou va faire un peu de redite en fin de semaine, car une nouvelle bande-annonce du jeu de combat vient d'être dévoilée.

Elle est dédiée au dernier combattant officialisé à ce jour, le beau gosse et Primal maîtrisant les vents, Grimnir. Ses coups de lance tourbillonnants couplés à ses projectiles venteux mettront à mal ses opposants.

Pour rappel, le roster de GBVSR accueillera également l'ensemble des personnages du premier volet, ainsi qu'Anila, Siegfried et Nier. Espérons que d'autres soient annoncés d'ici la sortie fixée au 30 novembre 2023 sur PS5, PS4 et PC (Steam). La présentation sera l'occasion de voir en action le mode Grand Bruise! Legends et plus précisément les mini-jeux Skybound Sprint, Gold Brick Hoarder et Bomb Survival.

