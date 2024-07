Granblue Fantasy Versus: Rising, émotions et démonstration de puissance dans le trailer de Versusia, les 2 prochains combattants dévoilés

À l'ouverture de l'EVO 2024, Cygames a révélé le prochain personnage jouable de Granblue Fantasy Versus: Rising, Versusia, alors sans nous montrer ce qu'elle donnera en jeu. Il aura fallu attendre la fin du tournoi pour qu'une bande-annonce franchement excitante soit diffusée. Attention, elle contient des éléments scénaristiques que nous prendrons désormais pour acquis. Elle fait également le point sur les nouveautés à venir avec la version 1.50 du jeu, dévoile la date d'arrivée de tout cela et introduit les deux prochains combattants en DLC. Oui, un Character Pass Part 2 est déjà prévu et les fans vont forcément craquer pour son premier représentant !

Bande-annonce en anglais

Versusia, évidemment doublée comme Rein par Maki Kawase en japonais et Elizabeth Maxwell en anglais, sera donc disponible le mardi 20 août. Personnage original propre à GBVSR oblige, son thème est entièrement inédit et porte tout simplement son nom, en plus d'être interprété par sa seiyū. Ses offensives sont pour le moins flamboyantes, avec de nombreux effets visuels qui n'aideront sans doute pas ses opposants pour lire son jeu. Elle utilisera aussi bien ses quatre bras que sa queue et ses longues jambes pour soumettre l'adversaire. Les joueurs de Granblue Fantasy remarqueront également que pour son coup ultime, Versusia arbore la même couleur de cheveux que Gran/Djeeta à la fin de l'évènement Heart of the Sun face au Phénix, signe de l'utilisation de la puissance de l'Omnipotent alors recrée par le Sefer Raziel. Autant dire qu'elle ne fait pas dans la demi-mesure.

Pour conclure la vidéo, nous avons tout d'abord eu droit à la révélation du sixième personnage du Character Pass Part 1 attendu en octobre 2024 et qu'il était facile de deviner dès l'été dernier en raison de son avatar Premium inclus dans l'édition Deluxe avec son apparence normale (Yin). Oui, c'est bien la Générale divine Vikala qui va devenir jouable ! Pour le coup, son gameplay devrait être particulièrement frais avec l'utilisation de Dormouse et pourquoi pas de son pistolet Rodentius.

Vicky et sa bonne humeur auraient pu suffire pour clôturer en beauté ces révélations, mais Cygames et Arc System Works ont voulu hyper la suite du programme, qui consistera donc en un Character Pass Part 2 dont le premier combattant sera nul autre que Sandalphon ! Les fans le voulaient et, stratégiquement parlant, il s'agit du meilleur choix possible pour débuter cette deuxième vague de DLC.

La version 1.50 ajoutera également la suite de l'histoire avec un chapitre intitulé When Tomorrow Comes dans lequel Gran et Djeeta vont donc devoir se confronter à cette entité ayant émergé du corps de leur mère. D'ailleurs nous voyons Rein parler à Versusia, ce qui est pour le coup assez intéressant. Le roster sera équilibré à cette occasion, le rang de Grand Master ajouté comme déjà vu, mais pas seulement. Un nouveau stage va être ajouté, de même qu'un mini-jeu inédit pour Grand Bruise!, ainsi qu'un autre Battle Pass.

Bande-annonce en japonais

Pour terminer, sachez que l'édition Deluxe de Granblue Fantasy Versus: Rising est actuellement en promotion à -40 % sur le PlayStation Store et Steam la faisant passer à 44,99 €, tandis que la standard est à 29,99 €. Le jeu ne dispose pour rappel d'aucune version physique en Occident. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour en profiter.

Granblue Fantasy: Relink est lui vendu 44,99 € chez Cdiscount dans sa version PC.