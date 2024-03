Granblue Fantasy Versus: Rising, Vane prouve que la meilleure défense c'est l'attaque en vidéo et date son arrivée

Les finales de l'Arc World Tour 2023 battent leur plein en cette fin de semaine et après la révélation d'A.B.A pour Guilty Gear: Strive, c'est évidemment Granblue Fantasy Versus: Rising qui a eu droit à son annonce ce samedi soir. Nous savions depuis fin décembre qu'après Lucilius et 2B de NieR: Automata, ce serait au tour de Vane puis Beatrix d'intégrer le roster dans le cadre du Character Pass Part 1. Nous avons pu découvrir plus tôt dans le mois leur entrée en scène à l'occasion du live pour le 10e anniversaire de Granblue Fantasy, avec comme précision que le Chevalier dragon de Feendrache sortirait début avril. Ce sera particulièrement vrai compte tenu de sa date de sortie qui vient d'être révélée, bande-annonce de gameplay à l'appui.

Ainsi, Vane va être ajouté avec la version 1.30 de GBVSR prévue le mardi 2 avril 2024, soit dans une dizaine de jours, et sera vendu 7,99 € ou inclus dans le Character Pass Part 1 coûtant 34,99 €, avec son avatar premium pour le lobby. Nous aurons d'ici là une vidéo décortiquant en détail ses offensives, qui sont d'ores et déjà grandement visibles dans le trailer du jour. Les fans reconnaîtront sa Charge Attack Loewenbein: Jagd en plus de découvrir une technique inédite à priori créée pour le jeu de combat, Ausbruch Schlag. Et malgré le fait qu'il dispose de compétences défensives, il n'y a qu'à voir les boucliers qu'il fait apparaître, il est loin de se contenter d'encaisser et enchaîne les coups de hache dévastateurs.

Le compte Twitter / X a également partagé ces derniers jours deux illustrations montrant les modèles 3D de Vane et de Beatrix, de quoi ravir les cosplayeurs.

Vous pouvez également retrouver Vane aux côtés des autres Chevalier dragon dans Granblue Fantasy: Relink, vendu 59,99 € sur Amazon ou à la Fnac.

Lire aussi : Granblue Fantasy: Relink, la version 1.1.0 avec Lucilius datée, du gameplay de Seofon et Tweyen, et un personnage additionnel dévoilé