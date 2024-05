Granblue Fantasy Versus: Rising, Beatrix déchaîne fièrement Embrasque pour son lancement, ça ne rigole pas !

Les mois se suivent et le roster de Granblue Fantasy Versus: Rising continue de s'agrandir au travers de son Character Pass Part 1. Jusqu'à présent, nous avons pu profiter de Lucilius, 2B de NieR: Automata et Vane. En fin de semaine dernière, c'est l'autre personnage d'ores et déjà confirmé depuis la fin d'année 2023 et dont nous avions aperçu l'introduction en mars qui a eu droit à sa bande-annonce de gameplay et une date de sortie fixée à ce jeudi 23 mai, la resplendissante Beatrix. Elle fait pour rappel partie du même groupe que Zeta, Vaseraga et Eustace, la Society. Et sans surprise, c'est bel et bien une reprise de Pride qui lui sert de thème, de quoi ravir ses fans !

Doublée par Aya Hirano en japonais et Jennifer Losi en anglais, cette fière épéiste maniant Embrasque peut également être achetée séparément au prix de 7,99 € comme ses camarades (à l'exception de Lucilius vendu moins logiquement cher). Le pack de Beatrix inclus également un badge, son avatar premium, Embrasque utilisable dans Grand Bruise!, une figurine virtuelle la représentant avec les poses 1 à 6 et les expressions 1 à 7, ainsi qu'un code pour un bonus dans Granblue Fantasy (uniquement sur PS5 et PS4), à savoir un ticket SSR pour une arme non obtenue (et donc le personnage allant avec).

À en croire l'un des posts du compte officiel du jeu, il est possible de changer sa skin d'arme en Schrodinger, qui est un katana de la série Revans pouvant être obtenu dans le Raid Diaspora. Oui, ce n'est techniquement pas une épée, mais les joueurs sont habitués à ce genre de délire. Des visuels sont disponibles en page suivante, montrant notamment cette apparence.

Les développeurs d'Arc System Works se sont bien fait plaisir, il n'y a qu'à voir la pose en fin de vidéo, fortement inspirée de l'illustration de l'uncap de sa version SSR Summer, sans parler des différentes expressions faciales amusantes qu'elle peut arborer.

Vous pouvez retrouver ci-dessous son guide de gameplay narré par Eustace. Les fans de la miss dans Granblue Fantasy vont donc pouvoir retrouver son Support Skill Delta Clock, sa compétence Embrasque Sword et sa Charge Attack Immortal Assault, en plus de divers coups autres coups nommés propres à GBVSR.

La version 1.40 du jeu introduit également le Battle Pass Round 4, qui inclut notamment un avatar de requin gratuit pour le lobby et le costume inspiré de sa version SR Halloween, nommé Indigo Witch, dans la voie payante à 7,99 €. Vous pouvez consulter le changelog sur le site officiel, en anglais.

Une skin en DLC pour Lancelot a aussi été mise en vente, baptisée Knight's Finery / Chevalier lige et coûtant 4,99 €. Elle est clairement inspirée de l'apparence bonus payante du jeu mobile The Dragon Knights, le bouquet de roses en moins. Si vous avez des Rupies en trop, il est possible de s'en servir plutôt que de sortir la carte bleue.

Un deuxième set de voix a également fait son apparition, servant à remplacer l'annonceur par les personnages additionnels du Character Pass Part 1 (sauf 2B). Il est vendu 8,99 €.

Au passage, le mois dernier est sorti en DLC un set d'avatars premium Shadowverse, lui aussi vendu 8,99 €, permettant d'incarner dans le lobby Arisa (Kana Yuuki / Cassandra Morris), Luna (Yui Ogura / Brianna Knickerbocker) et Rowen (Tomokazu Sugita / Joe Zieja), avec en plus trois badges et les armes Forest Guardian's Bow et Dragonslayer Spear utilisables dans Grand Bruise!.

Les deux derniers personnages du Character Pass Part 1 sont pour rappel respectivement attendus en août et octobre de cette année. Cet été, la version 1.50 inclura pour sûr de nouvelles fonctionnalités pour les combats en ligne et les lobbys, ainsi qu'un nouveau mini-jeu pour Grand Bruise! et un équilibrage du roster. Un mode inédit et une histoire bonus sont aussi prévus sans plus de précision.

Actuellement, Granblue Fantasy Versus: Rising est en réduction sur le PlayStation Store ainsi que sur Steam pour la toute première. Granblue Fantasy: Relink peut de son côté être acheté en boîte sur PS5 à 45,99 € sur Amazon.