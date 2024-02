Granblue Fantasy Versus: Rising, 2B de NieR: Automata débarque dans les cieux avec la mise à jour 1.21, son gameplay dévoilé

Si Granblue Fantasy: Relink a enfin été lancé au début du mois et va continuer à recevoir quelques ajouts supplémentaires au fil des prochains mois, Cygames et le développeur Arc System Works ont aussi de leur côté du contenu en réserve pour Granblue Fantasy Versus: Rising, lancé en décembre dernier. Dans le cadre du Character Pass Part 1, Lucilius avait été lancé le 16 janvier dernier et nous avions appris que 2B de NieR: Automata débarquerait fin février, un court teaser à l'appui. Depuis, la date exacte avait été dévoilée et c'est donc ce mardi 20 février 2024 qu'il sera possible de l'obtenir (dès le 19 selon la partie du monde où vous vivez). Pour l'occasion, sa bande-annonce de gameplay a donc été mise en ligne et a tout pour régaler les fans des deux licences.

C'est donc sur un réarrangement pour le jeu de Weight of the World que l'androïde lacère avec grâce ses adversaires, pouvant faire appel au Pod 042 pour l'assister. Ses esquives et mouvements reprennent parfaitement ceux du jeu de PlatinumGames, tandis que ses attaques utilisent les programmes que nous pouvons lui équiper dans l'Action-RPG (A150 : Décharge, R030 : Marteau, R010 : Laser, A090 : Câble, A140 : Gravité ou encore R050 : Lance).

Du côté de ses armes, les fans reconnaîtront Contrat et Traité Vertueux, les Lame et Épée Type-3, les Épée et Dague du Phénix (cette dernière est bien plus grande, sans doute une contrainte technique), Volonté et Barre de Fer, ainsi que les Lame et Épée Type-40. Nous la voyons aussi faire usage d'un gantelet Poings Type-40 qu'elle tire sur Siegfried lors d'un combo. Son apparence alternative est évidemment à nouveau 2P, déjà apparue dans SoulCalibur VI et Final Fantasy XIV. Avec un tel souci du détail, il y a de quoi être satisfait.

Pour l'obtenir, il faudra débourser 7,99 € ou se procurer le Character Pass Part 1 vendu 34,99 € (une version Deluxe à 49,99 € existe également). Un avatar premium de 2B est aussi inclus dans le pack.

La version 1.21 de GBVSR va aussi permettre l'implémentation de quatre avatars Princesse Connect! Re:Dive représentant Pecorine comme il était facile de le deviner, ainsi que Sheffy, Karyl et Kokkoro. Une vidéo a été diffusée ces derniers jours pour les introduire à l'occasion du Princess Connect Fest. Comme pour ceux d'Umamusume: Pretty Derby, le pack coûtera 12,99 €. De plus, il sera désormais possible d'équiper des armes sur les avatars dans les lobbys.

En revanche, Cygames a annoncé que le premier équilibrage du jeu n'arrivera pas avant la version 1.30, prévue pour après les finales de l'Arc World Tour 2023 du 24 mars. Cela n'affectera pas tout le roster et servira surtout à booster certains personnages là où ils peuvent en avoir besoin.

L'article évoque aussi le fait que des joueurs ont remarqué un plus grand input lag sur PS5 que sur PS4, ce que le patch de cette semaine va réduire pour que toutes les versions soient alignées. Les développeurs avaient identifié le souci et travaillé sur une solution dès la fin 2023, mais n'avaient pas eu le temps de l'implémenter avec la version 1.11 de janvier et ne souhaitaient pas rusher ce correctif. Ils s'excusent donc pour les désagréments survenus auprès des joueurs de la plateforme.

Par ailleurs, le Premium Battle Pass Round 2 va faire son début dans la foulée et permettra d'obtenir la tenue Crimson Bomber pour Zeta. Le premier avec la skin The Black Butterfly pour Narmaya peut quant à lui être acheté jusqu'au 24 février à 16h00, mais le compléter sans acheter de niveaux (oui, toujours plus de microtransactions...) est à priori impossible en débutant maintenant.

Au passage, une vidéo servant à introduire les combos de Lucilius avait été diffusée, à retrouver ci-dessous si jamais vous n'avez pas encore craqué et qu'il vous intéresse.

Pour rappel, Vane et Beatrix sont attendus au printemps en tant que personnages jouables.

Si vous souhaitez poursuivre votre découverte des cieux, l'Action-RPG Granblue Fantasy: Relink est vendu 59,99 € sur Amazon et à la Fnac.

