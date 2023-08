Granblue Fantasy Versus: Rising, Nier vient semer la destruction dans son trailer de gameplay, Grimnir annoncé au roster !

Après un week-end de bêta ouverte, Granblue Fantasy Versus: Rising a eu droit à son panel à l'EVO 2023, où Tetsuya Fukuhara a dévoilé les dernières annonces concernant ce nouvel épisode. Ce qui intéressera le plus les joueurs, c'est évidemment la diffusion de la bande-annonce de gameplay de Nier, qui avait été dévoilée le mois dernier au travers d'un court teaser. Accompagnée de la Mort, elle viendra donc semer la destruction, mais elle n'a pas été la seule à se montrer, car Cygames a teasé un autre personnage fort apprécié des joueurs de Granblue Fantasy, le Primal Grimnir (Griffin Burns en anglais, Megumi Ogata en japonais), qui commande les vents et manie une lance, pour un total de quatre combattants inédits jusqu'à présent avec Anila et Siegfried.

Vous pouvez revoir le panel avec FKHR, qui a remis en avant plusieurs éléments déjà connus depuis l'annonce du jeu en janvier, à savoir que GBVSR disposera d'améliorations visuelles, du rollback netcode et du cross-play entre les versions PlayStation et Steam. Au sujet du système de Partenaires, leurs dialogues seront entièrement doublés.

Plus intéressant, des costumes seront disponibles, à commencer par Guider to the Eternal Edge pour Gran, avec ses cheveux bleus lorsqu'il accède à la puissance située au-delà de la Frontière. Il a été noté que ce n'est pas simple d'ajouter de telles skins en raison des animations de combat, ce qui n'empêchera pas l'équipe d'en proposer d'autres.

Le système de classement en ligne ne sera plus général, avec un rang pour chaque personnage, nous permettant plus facilement d'en prendre d'autres en mains sans être impactés. Des points associés seront attribués après chaque combat, même si nous perdons, avec des récompenses à la clé. Le mode Entraînement intégrera désormais les épreuves et permettra de s'entraîner à la pratique des combos sans transition, avec un indicateur de frames à l'écran.

Quant à Grand Bruise! Legends, le lobby en ligne qui prendra la forme d'une île avec des mini-jeux, nous apprenons qu'en plus de la course d'obstacles Rising Royale et de la récolte de Briques dorées dans Gold Brick Hoarder, il y aura également de la survie face aux assauts de Beelzebub dans Bombshell Barage (le dernier debout remportant la victoire) et une quatrième activité mystérieuse prenant place à... Shibuya ! Évidemment, le quartier sera entièrement aux couleurs des produits de Cygames, puisque nous pouvons y voir de la pub pour le groupe Stella Magna et Uma Musume Pretty Derby en plus de l'univers de Granblue.

Enfin, certaines données seront transférables de GBVS à GBVSR, comme la progression de l'histoire, les trophées de tournois, les coloris EX et récompenses des Battle Pass, de quoi assurer une transition en douceur vers cette suite incorporant le contenu du jeu original. Enfin, une annonce est prévue pour la troisième journée de l'EVO, qui pourrait donc fortement être celle de sa date de sortie.

Mise à jour : ajout de la bande-annonce qui vient d'être mise en ligne à la suite de sa diffusion lors du Granblue Fantasy Summer 2023 Special Live Stream. Nous y avons appris qu'une présentation dédiée au jeu et à Granblue Fantasy: Relink aura lieu le 16 septembre.