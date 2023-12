Granblue Fantasy Versus: Rising ajoutera 2B de NieR: Automata à son roster, un premier aperçu excitant dévoilé

Durant le Granblue Fantasy Fes 2023 qui s'est tenu le week-end dernier, Cygames a dévoilé de nouvelles informations concernant ses jeux, dont Granblue Fantasy: Relink et le récemment sorti Granblue Fantasy Versus: Rising. Plusieurs combattants en DLC pour son Character Pass Part 1 ont ainsi été dévoilés, avec une énorme surprise pour les fans d'une licence de Square Enix. En effet, un cross-over avec NieR: Automata va à nouveau venir faire combattre la ravissante androïde 2B dans un jeu de baston et nous la découvrons d'ores et déjà en action !

Pour rappel, 2B avait déjà servi de combattante cross-over dans SoulCalibur VI fin 2018. Ce qui est amusant, c'est que le producteur de ce dernier, Motohiro Okubo, est devenu CEO de Cygames America en avril dernier. Tout porte à croire que le sondage datant d'il y a deux ans a également aidé à la faire intégrer le roster. L'attente pour jouer avec elle dans GBVSR ne sera pas bien longue, puisque sa sortie est prévue pour fin février 2024 au prix de 7,99 $. Sachant que le 7e anniversaire de NieR: Automata tombera le 23 février, nous ne serions pas surpris qu'elle débarque à cette occasion.

C'est évidemment Yui Ishikawa qui la double en japonais, tandis que Kira Buckland reprendra aussi son rôle en anglais. D'ailleurs, détails plutôt cocasses, cette dernière double également Lyria dans la langue de Shakespeare, tandis que Kyle McCarley qui double Gran incarne également 9S.

Une telle collaboration ne manquera pas d'intéresser bon nombre de joueurs, en espérant qu'un petit scénario justifiera sa présence dans ce monde céleste, ce que savent parfaitement faire les scénaristes avec Granblue Fantasy en général. À ce sujet, une skin YoRHa pour Gran et Djeeta sera offerte pour l'achat du DLC, à destination du jeu mobile et sur navigateur. Les deux illustrations sont tout bonnement sublimes et raviront sans mal la communauté. Et évidemment, un avatar premium pour le lobby de Versus: Rising sera également inclus.

Quant à son thème in-game, c'est donc Weight of the World qui sera utilisé et remixé. La Langue du Chaos (du « yaourt ») créée pour la licence est d'ailleurs utilisée dans certaines chansons de Granblue Fantasy comme Armageddon, qui est le thème de Grand Order HL (Zooey) chanté par... Emi Evans. Oui, toutes les conditions étaient réunies pour qu'une telle collaboration voie le jour.

Vous pouvez retrouver NieR: Automata et ses produits dérivés en vente sur Amazon. Granblue Fantasy: Relink peut lui y être précommandé au prix de 59,99 €.

Lire aussi : NieR: Automata Ver1.1a : un deuxième cour suivant les Routes C et D du jeu annoncé en vidéo