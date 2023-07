Granblue Fantasy Versus: Rising, Nier apportera la Mort au roster, les dates de la bêta communiquées

Cygames était présent à l'Anime Expo 2023 ce week-end à Los Angeles pour parler de ses deux prochaines productions tirées de la licence Granblue Fantasy. Commençons par Granblue Fantasy Versus: Rising, nouveau jeu de baston dévoilé en début d'année et qui fera aussi bien office de suite que de version améliorée de son prédécesseur. Jusqu'à présent, deux combattants supplémentaires avaient été introduits, la Générale divine Anila et le chevalier royal de Feendrache Siegfried. La révélation suivante devait survenir début juillet et a donc eu lieu à cette occasion. Bonne nouvelle, c'est un groupe de personnages inédit bien connu des joueurs de gbf qui s'invite donc dans cet épisode puisque c'est la ravissante et dangereuse Nier (Jenny Yokobori en anglais, Noriko Shitaya en japonais) que nous pourrons incarner au combat.

Cette membre des Evokers, qui partage le nom d'une licence de Square Enix, sera capable d'invoquer sa Primal Beast basée sur l'arcane majeur de la Mort pour l'assister, à condition de posséder une charge de Love's Redemptions, une mécanique directement reprise du jeu mobile. Lorsque la Mort sera présente dans l'arène, les compétences de Nier pourront être entrées en amont et seront ensuite réalisées séquentiellement, le coût étant des charges de Love's Redemptions.

Concernant la bêta prévue pour ce mois de juillet sur PS5 et PS4, les dates ont été communiquées. Elle se déroulera en deux phases, avec tout d'abord un pré-accès privé le 27 juillet, dont l'enregistrement débutera le 6 juillet pour les intéressés, suivi par la bêta ouverte les 29 et 30 juillet. Pas moins de 25 personnages seront jouables, à savoir les 24 de GBVS et Siegfried. Il faudra donc repasser pour essayer Anila.

Les concernant, aucun des deux n'utilisera de mécanique de « Charge inputs ». Les mécaniques de « Rush », « Backshift » et « Overdrive » ne feront elles pas leur retour dans GBVSR au profit des nouveaux systèmes de jeu. Par exemple, ce qui ressemblait au « Rush » lors de l'annonce n'était en fait que la « Raging Chain ». Nous pouvons donc espérer que les deux autres citées ont aussi été remodelées. Plus amusant, et vous noterez les talents d'acteur du directeur Tetsuya Fukuhara, un système de Partenaires permettra de choisir nos personnages favoris pour qu'ils viennent glisser quelques phrases d'encouragement, des conseils et faire notre éloge après un affrontement.

Enfin, l'équipe n'est visiblement pas contre l'ajout de personnages invités d'autres licences et prend en compte toutes les suggestions des fans. Il a sinon été rappelé qu'un tournoi en bêta ouverte aura lieu à l'EVO 2023 les 4 et 5 août à Las Vegas, avec un panel spécial dédié au jeu qui devrait là encore nous donner plus de détails à son sujet. Nous pouvons nous attendre à y voir une bande-annonce complète pour Nier à cette occasion si rien n'est diffusé avant.

Granblue Fantasy Versus: Rising est attendu sur PS5, PS4 et PC (Steam) cette année, sans plus de précision. Son prédécesseur est toujours vendu sur Amazon au prix de 19,69 €, mais il s'agit de la version de bas au roster assez pauvre.

