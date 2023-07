Granblue Fantasy: Relink, Ferry vient mettre un coup de fouet au roster, le développement bientôt terminé

Pour son passage à l'Anime Expo 2023, Cygames a donc tenu un panel afin de communiquer au sujet de ses deux jeux Granblue Fantasy attendus en Occident. Même si rien d'extraordinaire n'a été montré concernant l'Action-RPG Granblue Fantasy: Relink, nous avons au moins pu apprendre plusieurs détails fort intéressants à son sujet, à commencer par le fait que la fantomatique Ferry (Cristina Vee en anglais, Madoka Yonezawa en japonais ) sera jouable ! Une courte vidéo depuis le pont du Grandcypher a été diffusée, la montrant manier le fouet en compagnie de ses animaux de compagnie spectraux. Elle sera spécialisée dans les attaques à distance en tant que support. Cela n'est finalement pas très étonnant puisqu'elle faisait partie du roster de GBVS tout comme Zeta et Vaseraga.

Presenting Ferry, the latest character to join the Relink cast!



Plusieurs réponses ont sinon été apportées à des questions que le grand public peut se poser, et même les joueurs de gbf à vrai dire. Déjà, Granblue Fantasy: Relink est à considérer comme une histoire stand-alone qui pourra être appréciée par les nouveaux venus dans cet univers, tout en s'intégrant à l'histoire principale du jeu mobile. Même si l'équipe planifie du contenu additionnel, dont des affrontements épiques, son scénario se conclura d'une bonne manière en proposant une expérience complète dès le lancement. Plus d'une centaine de quêtes secondaires seront d'ailleurs incluses, tout étant jouable en solo ou jusqu'à quatre joueurs en coopération.

La dynamique globale a justement été explicitée, avec l'accès à des villes pour effectuer nos achats, améliorer notre équipement et accepter des quêtes, des passages à bord du Grandcypher pour voyager entre les diverses destinations et accéder au mode Entraînement, et les « stages » faisant avancer l'histoire via des cartes linéaires incluant de nombreux lieux et ennemis à affronter. Certaines seront rapides à terminer, quand d'autres pourront se révéler plus tentaculaires avec de l'exploration. Forcément, cela rappelle désormais quelque peu le fonctionnement de Final Fantasy XVI.

Nous pourrons à tout moment passer de Gran à Djeeta en tant que protagoniste et l'équipage de base sera constitué des classiques membres d'équipage que sont Katalina, Rackam, Io, Eugen et Rosetta. Les autres les rejoindront au fil de l'intrigue. Sur le terrain, notre équipe de quatre ne pourra pas être modifiée en cours d'affrontement, ce qui semble logique puisqu'ils se déroulent en temps réel, mais il ne sera pas forcément nécessaire d'attendre de retourner en ville pour faire varier sa composition. Des points de sauvegarde rempliront notre stock de potions et permettront d'améliorer l'équipement sur place. Le travail d'équipe sera important afin d'effectuer les Links Attacks et Chain Bursts propres à la licence, mais si vous n'êtes pas super doué pour ce type de jeu, un mode d'accessibilité sera là pour vous aider.

Enfin, sachez que le développement de Granblue Fantasy: Relink approche de sa complétion et nous aurons de ses nouvelles en août ! Espérons qu'une date de sortie soit alors donnée. Si vous souhaitez découvrir l'univers de Granblue Fantasy, plusieurs mangas retraçant le début de l'intrigue sont vendus à la Fnac.

