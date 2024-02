Granblue Fantasy: Relink, un premier gros palier de ventes franchi et un point sur les prochaines mises à jour

Après des années d'attente, Granblue Fantasy: Relink a enfin été lancé pour tous le 1er février sur PS5, PS4 et PC (Steam). Il s'agit pour rappel d'un Action-RPG prenant place dans le même monde que le jeu mobile Granblue Fantasy et que les deux titres de baston développé par Arc System Works, Granblue Fantasy Versus et le récent Versus: Rising. Cygames et l'équipe d'Osaka qui a développé cet épisode peuvent être ravis, car en 11 jours, la barre du million de copies vendues à travers le monde a été dépassée ! Pour l'occasion, une illustration mettant en scène les personnages principaux Gran / Djeeta, Lyria et Vyrn a été mise en ligne. Et ce n'est pas encore la fin de l'aventure, puisque plusieurs mises à jour sont prévues dans les mois à venir pour prolonger un peu le plaisir.

Plusieurs mises à jour gratuites vont en effet être déployées ces trois prochains mois, avec du contenu inédit. La première (Ver 1.1.0) aura lieu début mars et inclura une quête extrêmement difficile proposant un affrontement face à Lucilius au niveau 200, qui est véritablement partout puisqu'il a fait son arrivée dans GBVSR en janvier. Il n'y aura aucun lien avec l'intrigue de Relink, les développeurs ayant décrit cela comme une simulation de l'ultime combat face à lui dans l'évènement 000 du jeu mobile. Vous pouvez avoir un premier aperçu de cette nouveauté à 1:14:45 de la rediffusion du Granblue Showcase Relink Part.2 en fin d'article.

La deuxième (Ver 1.2.0) arrivera en avril avec comme promis l'ajout de Seofon et Tweyen. Enfin, la troisième (Ver 1.3.0) est prévue pour le mois de mai, sans plus de précision sur sa nature.

Si vous souhaitez essayer Granblue Fantasy: Relink, une démo est pour rappel disponible depuis le 12 janvier dernier, uniquement sur le PlayStation Store. Notez que si le cross-play est possible entre les deux consoles de Sony, il est en revanche impossible de s'amuser avec les joueurs PC... Et si vous jouez à GBVSR, posséder une sauvegarde de Relink donne accès à un avatar de lobby représentant Id.

Plusieurs éditions sont disponibles, dont la plus onéreuse à 99,99 € donnent accès à des DLC : une épée, des ressources et trois packs de couleurs. Ces derniers sont sinon vendus 7,99 € l'unité ou 19,99 € en pack. Oui, pour de simples color swap, ça fait cher...

Vous trouverez également ci-dessous la bande-annonce de lancement faisant un tour d'horizon du jeu et les présentations de deux personnages du jeu, l'inédite Historiath et la seule et unique marchande préférée des joueurs, Sierokarte.

Historiath (Yoshiko Sakakibara / Laura Post) Elle dirige le monastère Mellose de l'île Leautagne. Adhérant aux traditions et préceptes de longue date de l'île, elle adore le mont sacré Neigelith et le dieu primordial qu'il conserve. Sierokarte (Emiri Katō / Faye Mata) Cette petite amatrice de jeux de mots fournit des marchandises et du personnel aux équipages des cieux, et suit et gère également les demandes d'emploi. Comme la plupart des Harvins, son apparence juvénile cache une richesse incalculable de sagesse et d'expérience.

Bande-annonce de lancement en japonais

Bande-annonce de lancement en anglais

Vous pouvez vous procurer Granblue Fantasy: Relink en édition physique sur PS5 ou PC au prix de 59,99 € sur Amazon.