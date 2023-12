Granblue Fantasy: Relink, trois personnages jouables surpuissants et une démo annoncés, avec le plein de détails inédits

Si le Granblue Fantasy Fes 2023 a été le théâtre de belles annonces pour l'avenir proche de Granblue Fantasy Versus: Rising, avec la révélation d'une collaboration qui rendra jouable 2B, l'annonce de deux autres personnages jouables et une bande-annonce pour Lucilius, entre autres, nous avons également eu droit à de nouveaux détails intéressants concernant l'Action-RPG Granblue Fantasy: Relink, dont la sortie approche à grands pas après des années d'attente. Pour commencer, c'est une nouvelle bande-annonce qui a été diffusée, servant à introduire le thème principal du jeu.

Cette chanson intitulée Good Night, Good Morning est interprétée par la seiyū de Lyria, Nao Tōyama, dont la voix est particulièrement mélodieuse en anglais. Et si vous êtes à jour sur la MSQ de Granblue Fantasy, certains visuels de la vidéo ont de quoi créer un pincement au cœur... même s'il ne s'agit pas de la même réalité.

S'en est suivi une introduction de boss que nous devrons affronter, avec pour commencer quatre Primal Beasts que nous avions déjà pu voir apparaître dans les trailers au fil des années (même lorsque le développement était encore effectué par PlatinumGames en 2018) : Managarmr, Furycane, Excavallion et Vulkan Bolla, dont les éléments auxquels ils appartiennent se devinent facilement. Viennent ensuite les membres de l'Église d'Avia : Id, Lilith, Gallanza et Maglielle. Une bande-annonce dédiée à tout ce beau monde nous les a montrés en action et cela donne franchement envie.

Primal Beasts (créatures originelles) de Zegagrande Managarmr, créature originelle de la séquestration.

Furycane, créature originelle de la vitalité.

Excavallion, créature originelle de la fortification.

Vulkan Bolla. créature originelle de la terreur.

Id (Kenjiro Tsuda / Robbie Daymond) La lame inquiétante Ce mystérieux épéiste se dresse sur votre chemin à chaque instant. Toujours calme et serein, rien ne semble le perturber. Lilith (Houko Kuwashima / Maggie Robertson) La guide du salut Une femme mystérieuse qui dirige un groupe appelé les Pèlerins d'Avia. Elle aspire à guider son peuple vers l'utopie, vers le lieu connu sous le nom d'Estalucia et ne reculera devant rien pour l'atteindre et apporter le salut dans les cieux. Gallanza (Koichi Yamadera / Crispin Freeman) Le loup d'argent L'un des trois généraux d'Avia, indomptable et fidèle aux pèlerins et à leur cheffe, Lilith. Brandissant sa grande lance, il aspire ardemment à défier un ennemi digne de ce nom dans un match à mort. Qualifier cet homme d'intimidant serait un euphémisme. Maglielle (Saori Hayami / Debi Derryberry) La charmante maîtresse d'épée L'une des trois généraux d'Avia. Une mage humble, mais mystérieuse, fidèle aux pèlerins d'Avia et à leur cheffe, Lilith. Possédant d'innombrables compétences avec les lames magiques, elle agit également en tant que cheffe du Sword Veil Fellowship.

S'en est suivi un récapitulatif de ce qu'est Granblue Fantasy: Relink, avant de passer à la révélation de personnages jouables additionnels en plus des 18 déjà dévoilés (en comptant Gran et Djeeta comme étant séparés). Pour commencer, c'est donc la plus mignonne des alchimistes qui pourra être contrôlée, l'immortelle Cagliostro ! Elle vient ainsi clôturer le roster de base prévu au lancement. Eh oui, finalement, Metera ne sera pas incluse alors que des visuels la montraient en 2017.

Mais ce n'est pas tout, car une mise à jour gratuite post-lancement sera diffusée en avril 2024 et ajoutera deux membres des Eternals, leur leader épéiste Seofon et la belle archère Tweyen (si ses debuffs avec Depravity sont présents, elle va vite se faire apprécier). Les fans de ces personnages, dont nous faisons partie, seront aux anges !

Cagliostro (Sakura Tange / Sarah Anne Williams) Fondatrice de l'Alchimie Une brillante mage qui a fondé l'alchimie dans le Royaume céleste. Elle a appris à atteindre l'immortalité virtuelle en remplaçant régulièrement son corps par de nouveaux réceptacles adaptés à ses goûts. Seofon (Junichi Suwabe / Alejandro Saab) Cet homme dirige les Éternels, un groupe de dix maîtres d'armes. Également connu sous le nom de Souverain de l'épée étoilée, Seofon collecte les épées spirituelles des adversaires vaincus et canalise cette énergie spirituelle pour les manifester sur le champ de bataille. Tweyen (Yūko Minaguchi / Giselle Fernandez) Cette chasseuse de classe mondiale est la maîtresse d'arc des Éternels. Non seulement ses yeux surnaturels peuvent localiser ses proies sur d'énormes distances, mais elle possède également la capacité de voler. Chaque flèche magique tirée de son arc trouve sa cible à coup sûr.

Presenting Cagliostro, the founder of alchemy! From offense to healing to support, her wide range of alchemical powers can be effective in any party composition.

Enfin, c'est une excellente nouvelle pour les plus impatients d'entre nous qui a été donnée, sauf si vous jouez sur PC. Granblue Fantasy: Relink va bénéficier d'une démo à destination des PS5 et PS4 au cours du mois de janvier. Elle permettra d'avoir un aperçu du scénario, des quêtes multijoueurs en ligne et de pas moins de 11 personnages, avec en bonus des récompenses pour le jeu complet. Un tutoriel sera également inclus pour nous apprendre les bases.

Enfin, il a été annoncé que l'OST sur six CD sera commercialisée au Japon le 13 mars 2024 au prix de 7 150 ¥ (taxes incluses). L'édition collector va également être réapprovisionnée dans l'Archipel.

Pour terminer, sachez que le Granblue Showcase Relink Part.2 qui dévoilera les dernières informations avant le lancement sera diffusé le jeudi 11 janvier 2024 à 11h00. Du gameplay, notamment en multijoueur, sera montré en présence d'Emiri Katō (l'incontournable marchande Sierokarte), du directeur de la licence Tetsuya Fukuhara, du directeur du jeu Yasuyuki Kaji, du directeur narratif Sanshiro Hidaka, de Yūki Ono qui prête sa voix à Gran et Lancelot, et d'autres membres du personnel de Cygames.

Forcément, tout le monde s'attend à ce que la démo soit lancée dans la foulée de cette présentation. Vous pouvez d'ores et déjà précommander Granblue Fantasy: Relink sur Amazon ou à la Fnac au prix de 59,99 € dans ses versions PS5 et PC physiques, la PS4 devant se contenter du format numérique. Sa date de sortie est pour rappel fixée au 1er février 2024 sur PS5, PS4 et PC, avec un accès anticipé dès le 28 janvier.