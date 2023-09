Granblue Fantasy: Relink, la brute Ghandagoza sera jouable, du gameplay inédit et bien plus dans une présentation vidéo

Comme prévu, c'est ce samedi que Cygames a diffusé son Granblue Showcase GBVSR ・Relink Part.1 servant à nous donner des nouvelles des deux prochains jeux à paraître sur consoles et PC dans les mois à venir. Bon, les nouveautés introduites n'ont pas été nombreuses, mais valent tout de même le coup d'œil, et du gameplay a été montré. Commençons par le plus intéressant, à savoir Granblue Fantasy: Relink. Enfin daté depuis la gamescom Opening Night Live 2023, il n'a pas fini de nous livrer ses secrets, notamment en ce qui concerne ses personnages jouables.

La partie dédiée à Relink débute à 40:41

Outre un rappel de l'intrigue générale du jeu, le directeur général Tetsuya Fukuhara a donc dévoilé un 17e personnage jouable, qui n'est d'ailleurs pas le dernier. Ainsi, en plus de Gran/Djeeta, Katarina, Rackam, Io, Eugen, Rosetta, Ferry, Narmaya, Lancelot, Vane, Percival, Siegfried, Charlotta, Yodarha, Zeta et Vaseraga, c'est Ghandagoza qui pourra être incarné ! Même si nous aurions clairement aimé pouvoir incarner Soriz dans des environnements 3D, avoir un brawler ne figurant pas déjà dans GBVS est largement mieux en termes de diversité, surtout avec les centaines de personnages existant dans le jeu mobile.

Ce Draph rêvant de devenir le plus puissant guerrier au monde combat avec ses poings et maîtrise le style de la Rage éternelle, avec lequel il rassemble de la puissance en effectuant des combos. Plus le niveau de son Poing enragé sera élevé et plus les dégâts causés deviendront importants, pouvant bien blesser les boss lorsqu'il est au maximum. Par ailleurs, Ghandagoza sera bien doublé par Kiyoyuki Yanada dans Relink, puisqu'il avait enregistré ses dialogues avant son décès survenu en novembre dernier.

Si comme nous vous vous demandiez pour quelle raison Lyria se trouvait aux côtés de l'épéiste Id de l'Église d'Avia dans certaines scènes, nous avons désormais la réponse, ce n'est tout simplement pas elle puisque FKHR a déclaré qu'il s'agit d'une fille ayant une ressemblance frappante avec... Quant à Lilith, elle cherche à ouvrir une porte vers le Royaume Astral, de quoi intriguer les fans.

Le directeur du développement Kaji a de son côté évoqué le fait que progresser dans la quête principale débloquera du contenu annexe, dont les quêtes multijoueurs et plus de personnages jouables. Les villes serviront de base pour accepter diverses missions et améliorer les armes, en plus de servir de lobbies pour le jeu en ligne. Cette introduction au gameplay s'étale de 49:14 à 57:30 dans la vidéo de présentation et nous montre ensuite les bases du système de combat en temps réel en équipe de quatre personnages. En enchaînant les coups, nous remplirons une barre d'« étourdissement », permettant d'effectuer une attaque de groupe baptisée Link Attack, augmentant un niveau (le pourcentage à la droite de l'écran) qui une fois à 100 permettra de déclencher le Link Time ralentissant l'opposant et procurant des boosts de statistiques temporaires. Chaque personnage disposera également d'une jauge sous sa barre de vie, qui une fois pleine servira à déclencher un Skybound Art (l'équivalent des Charge Attacks de Granblue Fantasy, également présent dans GBVS) s'accompagnant d'une courte cinématique. En activant successivement les Skybound Arts des membres de l'équipe, une Chain Burst infligera des dégâts supplémentaires, le mieux étant de réaliser une Full Chain avec un quatre à la suite.

Une démonstration des techniques de chaque personnage a ensuite montré les différents styles de jeu qui nous seront proposés, puisqu'ils se jouent tous différemment. Des nœuds de Maîtrise seront à débloquer pour tous afin d'encore plus les personnaliser et améliorer, avec jusqu'à quatre compétences à équiper à la fois parmi un choix qui s'étoffera donc au fur et à mesure, toutes uniques à leur possesseur. Les armes disposeront d'un niveau comme dans gbf avec un système d'uncap, les améliorations s'effectuant auprès d'un forgeron en ayant les bons matériaux, et de Sigils aux effets variés à leur ajouter. Sierokarte sera également présente avec sa boutique, que ce soit en ville ou sur le terrain (mais quel est donc son secret pour être partout ?). Quant aux quêtes, elles seront gérées par l'équipage Alliance Rafale, l'occasion ici d'avoir un aperçu de la carte de Zegagrande et de plusieurs de ses îles. En termes d'objectifs, ce sera visiblement assez classique, entre battre un boss, des hordes de monstres ou encore défendre une cible.

Enfin, c'est un affrontement de boss en multi qui a été présenté, de 58:47 à 1:07:56, nous montrant qu'une fois la quête sélectionnée, nous serons transportés directement face à la créature, ici un certain Quakadile. Pour finir, le collector a eu droit à un unboxing et bien que la statuette de Proto Bahamut soit assez petite, elle n'en reste pas moins très détaillée.

Granblue Fantasy: Relink est attendu le 1er février 2024 sur PS5, PS4 et PC, avec un accès anticipé dès le 28 janvier. Vous pouvez retrouver les mangas Granblue Fantasy sur Amazon au prix de 7,20 € l'unité. Un Granblue Showcase Relink Part.2 est également prévu en janvier pour nous donner les derniers détails avant le lancement.