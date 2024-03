Granblue Fantasy: Relink, la version 1.1.0 avec Lucilius datée, du gameplay de Seofon et Tweyen, et un personnage additionnel dévoilé

En plus de nous donner quelques nouvelles de Granblue Fantasy Versus: Rising lors du live Granblue Fantasy 10th Anniversary Special avec notamment une bande-annonce pour Beatrix et Vane, Cygames a aussi mis en avant Granblue Fantasy: Relink et ses prochaines mises à jour de contenu post-lancement, dont la première est plus qu'imminente. Les fans vont être gâtés ces prochains mois, à commencer ce jeudi 14 mars avec la version 1.1.0 qui ajoutera la quête The Final Vision nous opposant à Lucilius, digne du Raid Dark Rapture de Granblue Fantasy. Et en parlant de ça, la fin de la bande-annonce qui a été diffusée nous montre sa forme finale qu'il aborde dans les variantes Hard et Zero de celui-ci. Espérons juste qu'il ne soit pas aussi fort que dans cette dernière. La vidéo introduit également un PNJ invité et non des moindres...

Oui, Sandalphon sera le personnage qui nous donnera cette quête de difficulté « Proud » et se joindra ensuite à l'équipe pour combattre Lucilius, à l'instar des évènements de What Makes the Sky Blue III: 000. Forcément, la question a de suite été posée par Yūki Ono sur son statut de simple invité, un moment assez amusant puisque Tetsuya Fukuhara a présenté à la slide suivante le fait que Sandalphon (Kenichi Suzumura / Howard Wang) deviendra jouable à partir de la version 1.3.0 en mai 2024 ! Alors que les joueurs l'attendaient dans GBVSR, c'est donc dans Relink qu'il va devenir jouable en premier en dehors du jeu original.

Mais avant lui, nous pourrons d'abord nous amuser avec deux Eternals comme annoncé en décembre dernier : Seofon (Junichi Suwabe / Alejandro Saab) et Tweyen (Yūko Minaguchi / Giselle Fernandez). Ils seront ajoutés fin avril avec la mise à jour 1.2.0. Ils ont toutefois eu droit à un aperçu de gameplay fort excitant. En termes d'attaques connues des joueurs, l'épéiste utilisera Infinito Creare et sa Charge Attack Cien Mil Espadas, signifiant qu'il sera au moins à la hauteur de sa version 5 étoiles de Granblue Fantasy. Visiblement, pas question de Transcendance ici. Du côté de l'archère, même son de cloche et nous retrouvons Clincher ainsi qu'Asteroid Jaeger. De nouvelles quêtes seront également proposées à leur arrivée, ainsi que quelques ajustements.

Le site officiel précise que les trois personnages additionnels pourront être débloqués gratuitement en remplissant les conditions in-game, mais il sera aussi possible de les obtenir automatiquement via un achat...

Enfin, c'est carrément un Granblue Showcase Relink Part.3 qui a été annoncé et daté au 25 avril afin de présenter plus en détail ces futures nouveautés et peut-être les plans futurs de Cygames puisqu'avec déjà plus d'un million de ventes, le succès semble avoir été au rendez-vous. L'OST du jeu va elle être disponible cette semaine au Japon.

En plus des ajouts gratuits, quelques DLC totalement dispensables vont être vendus sur le PlayStation Store et Steam. Compte tenu des noms de ceux incluant des matériaux, d'autres devraient être proposés à l'avenir.

Let's Chat Emote Expansion Set - 1,99 € Rock Paper Scissors Emote

Shadowbox Emote

Inspire Emote Self-Improvement Pack 1 - 2,99 € Stronghold V Sigil

Gold Spellbook x 10

Ambrosia x 5

Glittercrystal Cluster x 10

Gold Dalia Badgex 25 Weapon Uncap Items Pack 1 - 2,99 € Potent Greens Sigil

Damascus Ingots x 10

Glittercrystal Cluster x 10

Gold Dalia Badge x 25 Weapon Upgrade Items Pack 1 - 2,99 € War Elemental Sigil

Fortitude Crystal (L) x 500

Glittercrystal Cluster x 10

Gold Dalia Badge x 25 Sigil Upgrade Items Pack 1 - 2,99 € Flight over Fight Sigil

Azurite's Splendor x 10

Glittercrystal Cluster x 10

Gold Dalia Badge x 25

