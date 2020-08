Granblue Fantasy Versus : trailer et date de sortie pour Belial, annonce de Cagliostro au roster, roadmap et versions 1.4 et 2.0 à venir

Cette année, pas de Granblue Extra Fes à Osaka à cause du COVID-19, mais ça n'a pas empêché Cygames d'organiser un livestream Summer 2020 SP avec le même programme que nous retrouvons à chaque fois dans ce type de diffusion, le public en moins et la distanciation sociale entre les invités en plus. Si vous attendiez des nouvelles de Granblue Fantasy Relink, il faudra repasser puisque Tetsuya Fukuhara (FKHR) a simplement déclaré que sa date de sortie sera dévoilée en fin d'année lors du Granblue Fantasy Fes. En revanche, Granblue Fantasy Versus a eu droit à plusieurs annonces., lui qui fait sa vie depuis fin avril et la sortie de Zooey. Commençons avec le plus excitant, à savoir la diffusion de la bande-annonce de Belial, le premier personnage du Character Pass 2 !

L'ange déchu sadique doublé par Yoshimasa Hosoya avait été annoncé dès fin 2019 au roster de GBVS et ouvrira donc le bal de la Saison 2 le 24 septembre avec la version 2.0 du jeu. Nous pouvons découvrir ses techniques sur fond de Parade's Lust, toujours aussi bon à écouter, en plus d'avoir un aperçu de plusieurs paires de lunettes qu'il pourra porter ! Si ses coups n'ont pas encore été détaillés sur le site officiel, nous savons au moins que son pack inclura deux quêtes, un avatar pour le lobby et une icône, comme d'habitude. Son achat (800 ¥ au Japon, et 6,99 € comme les autres packs chez nous) permettra d'obtenir un code pour Granblue Fantasy afin de débloquer de très classes skins Malevolent Alter Ego pour Gran et Djeeta.

En surprise de fin de vidéo, Cygames a dévoilé Cagliostro (doublée par Sakura Tange), qui fera son arrivée en octobre 2020 dans le Character Pass 2, sera de type « Technique » et posera des pièges à terre et dans les airs pour déstabiliser son adversaire. Elle sera suivie par un autre personnage en fin d'année et trois autres en 2021 (début d'année, printemps et été), tout un programme. En revanche, les doublages anglais (au moins pour fin 2020) seront retardés et arriveront après la sortie des combattants, pour cause d'organisation en cette période de crise sanitaire.

Avant ça, les joueurs vont pouvoir découvrir la mise à jour 1.4 pas plus tard que demain, dimanche 9 août ! Elle ajoutera comme promis, et gratuitement, de nouvelles quêtes au scénario (chapitres 41 à 45) qui confrontera Gran et Djeeta à Zooey, ainsi que les modes Time Attack et GBVS: Blitz pour des évènements en temps limité. Cygames n'a pas hésité à partager un trailer pour nous montrer tout cela sur fond d'un excellent remix de Paradise Lost !

Pour rentrer un peu plus dans les détails, en complétant le chapitre 45, vous recevrez un code pour obtenir 1 000 cristaux dans Granblue Fantasy. Le premier évènement du mode Time Attack se déroulera du 17 au 22 août, avec comme boss Ares, et les joueurs les mieux classés seront récompensés. L'event du mode Blitz aura de son côté lieu du 4 au 6 septembre, demandant tout simplement de combattre en ligne, avec la particularité de ne pas voir son rang baisser en cas de défaite, le but étant d'accumuler des points pour là encore obtenir un titre exclusif et une plaque nominative. En revanche, les matchs classés traditionnels ne seront pas disponibles durant cette période, ce qui est logique.

Avec la venue de la version 2.0 le 24 septembre, un ajustement de l'ensemble des combattants sera effectué, le rang en ligne des différents groupes sera réinitialisé, les fonctionnalités des lobbys améliorées de même que les matchs online. Enfin, Cygames a partagé une roadmap pour la Saison 2, permettant de bien s'y retrouver. Comme vous allez le lire, le rythme de sortie des différents contenus va ralentir et sera plus dilué dans le temps l'année prochaine.

24 septembre 2020

Ajustement de tous les personnages

Réinitialisation du Rang de Versus

Amélioration des fonctionnalités en ligne

Sortie du set avec Belial

Mise en vente du Character Pass 2

Mise en vente du System Voice Pack 5 (les précédents ne sont pas sortis en dehors du Japon, NDLR)

Mise en vente des Color Packs 7, 8 et 9 Fin octobre 2020

Sortie du set avec Cagliostro Fin décembre 2020

Sortie du set avec ???

Nouvel évènement in-game

Ajout de skins d'armes pour certains personnages Début 2021

Sortie du set avec ???

Ajout des chapitres 46 à 50 du scénario

Ajout de skins d'armes pour certains personnages Printemps 2021

Sortie du set avec ???

Ajout d'une nouvelle arène

Ajout de skins d'armes pour certains personnages Début de l'été 2021

Sortie du set avec ???

Ajout de skins d'armes pour certains personnages

Une galerie de visuels est à retrouver en page suivante. Si vous n'avez pas encore craqué pour Granblue Fantasy Versus, il est actuellement vendu 35,99 € sur Amazon.

