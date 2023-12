Granblue Fantasy Versus: Rising, 1er combattant en DLC incontournable, trailer du scénario et bien d'autres nouveautés dévoilées

Après une deuxième bêta ouverte le mois dernier, Granblue Fantasy Versus: Rising s'apprête désormais à sortir sur PS5, PS4 et PC (Steam) le 14 décembre suite à un report, voire dès le 11 pour les joueurs qui craqueront pour la Deluxe Edition. Avant son arrivée sur les étales numériques (aucune sortie physique n'est prévue), un Granblue Showcase GBVSR Part.2 a été diffusé samedi et nous a permis de découvrir certaines nouveautés, gameplay à l'appui. Il s'est d'ailleurs conclu sur une bande-annonce assez excitante que voici, centrée sur son scénario.

Bande-annonce de l'histoire en japonais

Les fans de la trilogie What Makes the Sky Blue de Granblue Fantasy ont de quoi sauter de joie, car Lucilius sera enfin bien présent, lui qui était cité à de multiples reprises au cours des chapitres du scénario de GBVS. Pour les nouveaux venus ne le connaissant pas, il s'agit d'un scientifique Astral de génie créé à l'image de Helel ben Sahar aka Lucio (le porte-parole de l'Omnipotent, qui est la plus haute divinité de cet univers). En japonais, il est appelé Lucifā (ルシファー) d'où son surnom de Faa-san utilisé par les fans, à ne pas confondre avec le Supreme primarch Lucifer (ルシフェル) qui était un Primal que Lucilius a créé à son image. Pour ne pas aider, ces trois entités sont toutes doublées dans la langue de Mishima par Takahiro Sakurai, qui reprendra son rôle pour le jeu et que les fans de Jujutsu Kaisen connaissent bien puisqu'il double Suguru Getō.

La présentation nous a d'ailleurs permis de découvrir les deux premiers chapitres de la partie 3 inédite. Étrangement, ils sont numérotés 56 et 57, alors qu'il n'y avait que 50 chapitres dans le jeu d'origine, mais peut-être y a-t-il eu des réarrangements effectués. L'introduction est narrée par Rein, personnage inédit doublé par Maki Kawase en japonais, qui était présente lors de la présentation. Il est intéressant de relever qu'elle fait bien mention du fait que le Sky Realm de GBVS n'est qu'une itération parmi tant d'autres, que Beelzebub a voulu conquérir en le fusionnant avec d'autres dimensions. Sauf qu'il s'est fait piéger par Belial qui a utilisé ses pouvoirs pour mener à la résurrection de Lucilius. Et c'est justement à cette scène que nous assistons ! Gran, Djeeta, Vyrn et Lyria vont ensuite être confrontés à ce grand méchant, mais le combat n'a évidemment pas été montré pour garder la surprise. Au moins, nous entendons son thème musical, Zero, qui promet d'encore nous régaler. Et si vous jouez à Granblue Fantasy, le visuel de fin du monde que voit Rein ne vous sera pas étranger, car c'est exactement le même que le Legion Void marquant l'invasion de l'Otherworld dans les plus récents chapitres de la MSQ. Il semble que Cygames tente de tout ramifier et nous avons hâte de voir sur quoi cela débouchera.

Le récapitulatif de l'histoire partagé a de son côté de quoi rendre les amateurs du lore de la licence extrêmement confus s'il ne s'agit pas d'une erreur de traduction (déjà qu'il y a une répétition de phrase...). En effet, nous savons que Beelzebub est à l'origine d'une fusion dimensionnelle menant au fait que Gran et Djeeta existent désormais tous les deux dans le monde de GBVS. Mais là, il est carrément dit qu'il a créé la Frontière « the Boundary »... Cela va à l'encontre de ce que nous savons. Premièrement, s'il s'agit de la frontière dimensionnelle, il a voulu la détruire en utilisant la prison Pandemonium, donc il n'a rien créé bien au contraire. Deuxièmement, dans Granblue Fantasy, ce terme de Boundary est employé pour désigner un « lieu » d'où Gran / Djeeta et d'autres personnages tirent leurs pouvoirs lorsqu'ils ont les cheveux bleus, où toutes les temporalités existent simultanément et qui semble lié d'une certaine manière à l'Omnipotent. GBVSR va d'ailleurs mettre en avant ce type de pouvoir. Autant dire que pour un résumé censé parler aux nouveaux venus, c'est assez moyen, mais passons.

La bande-annonce évoque aussi le fait de faire revenir les Archanges dont l'existence a été effacée de cette réalité. Nier semble également avoir un rôle central dans l'intrigue puisqu'il est question de réinitialiser sa causalité en lui conférant des souvenirs d'une autre ligne temporelle. Les fans apprécieront la référence à WMSB lorsque Beelzebub se fait transpercer par Lucilius.

Pour en revenir à Lucilius, il ne fera pas seulement figure de boss à abattre, car Tetsuya Fukuhara a annoncé qu'il sera le premier combattant jouable en DLC. Bon, le bloquer derrière l'achat du Character Pass Part 1 a de quoi énerver, surtout que sa sortie est fixée à la mi-janvier 2024, mais nous comprenons la démarche marketing. Les fans qui attendent aussi impatiemment Sandalphon devront sans doute patienter jusqu'au deuxième pass (le Part 1 n'est pas innocent), car nous imaginons mal Cygames sortir deux personnages aussi populaires dans le même. Nous avons également rendez-vous le 23 décembre lors du Granblue Fantasy Fes 2023 pour découvrir un autre futur combattant.

Bande-annonce de l'histoire en anglais

Ensuite, nous avons eu droit à une petite surprise avec l'annonce d'avatars premium, et donc payants, représentants les héroïnes d'une autre licence de Cygames, Umamusume: Pretty Derby. Ils seront disponibles au lancement le 14 décembre et le set vendu 9,99 € inclura Special Week, Tokai Teio, Silence Suzuka et Mejiro McQueen, ainsi qu'une épée carotte. Gold Ship, qui avait été offerte pour le lobby de GBVS, sera disponible dans la Boutique à Rupie, la monnaie classique du jeu. D'autres collaborations du genre sont d'ores et déjà prévues. Ces avatars étant utilisables dans Grand Bruise! Legends, c'est typiquement le genre de microtransactions qui va se vendre.

Ensuite, c'est du gameplay de trois mini-jeux de Grand Bruise! Legends qui a été montré. La dernière fois, nous avions pu voir en action Skybound Sprint, Gold Brick Hoarder et Bomb Survival. Cette fois, nous avons eu droit à Rising Royale, qui un autre parcours d'obstacles. L'activité jusqu'alors mystérieuse ayant pour map Shibuya se nomme Golem Defense Force et demande de survivre aux attaques de hordes d'ennemis sur une plateforme. Enfin, Beam Bouncers consiste en du saut à la corde par-dessus des rayons laser, qui repoussent vers les bords de l'arène en cas de contact, le tout avec le sol disparaissant petit à petit. Dans tous les cas, cela semble particulièrement amusant et permettra de varier les plaisirs entre deux affrontements.

Ensuite, un long moment a été passé dans le Figure Studio permettant la création de dioramas élaborés, dont les divers éléments ne seront pas tous disponibles au départ. Il faudra les débloquer, soit une bonne raison de motiver à jouer dans les autres modes. Un concours de captures d'écran sera organisé sur Twitter / X. Après ça, c'est un tournoi entre membres de Cygames qui a fait office de démonstration de gameplay.

Le studio et Arc System Works comptent soutenir GBVSR sur la durée, car en plus des DLC payants une roadmap a mis en avant le fait que diverses mises à jour seront proposées dans les mois à venir, rajoutant des stages, fonctionnalités, améliorations du lobby avec d'autres mini-jeux, modes pour Grand Bruise! Legends, des histoires bonus et un mode supplémentaire non précisé. Enfin, c'est un costume supplémentaire pour Narmaya qui a été dévoilé, sa skin The Black Butterfly ! En revanche, sa méthode d'obtention ne va pas plaire, car il s'agira d'une récompense du Battle Pass qui sortira peu après le lancement... D'autres tenues du genre sont prévues, sans plus de précision.

Côté e-sport, trois tournois vont être organisés sur Granblue Fantasy Versus: Rising dans le cadre de l'Arc World Tour 2023, à savoir la Cygames Cup de Tokyo les 20 et 21 janvier 2024 pour l'Asie, la Kayane Cup en France le 21 janvier et le Frosty Faustings de Chicago du 25 au 28 janvier. Mieux encore, le jeu fait partie du line-up de l'EVO Japan 2024 qui se déroulera du 27 au 29 avril. La fin de la présentation a ensuite fait de la pub pour la GPD Win 4 et un giveaway destiné au Japon.

Sur Twitter, il a par la suite été précisé que l'XP nécessaire pour faire monter le niveau des personnages pourra être obtenue en jouant dans le mode Arcade et les matchs en ligne, sans forcément devra grinder le scénario comme dans le mode RPG du précédent épisode. Cela permettra de débloquer des skins et coloris supplémentaires, également disponibles dans la Boutique à Rupie. Des illustrations apparaissant à l'écran de sélection des combattants et lors des matchs pourront également être obtenues.

Vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation ci-dessous, avec des sous-titres en anglais.

En plus de la sortie de Granblue Fantasy Versus: Rising le 14 décembre, nous attendons celle de Granblue Fantasy: Relink le 1er février 2024 sur PS5, PS4 et PC, qui peut être précommandé sur Amazon ou à la Fnac au prix de 59,99 €.