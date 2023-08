Granblue Fantasy: Relink, l'Action-RPG enfin daté par un trailer dantesque, ses éditions introduites

Cela fait bien des années maintenant que nous attendons avec impatience Granblue Fantasy: Relink, un Action-RPG signé Cygames prenant place dans l'univers de son jeu mobile (accessible en anglais via navigateur). Jouable lors de certains évènements qui ont eu lieu cette année, sa sortie est donc en bonne voie et il s'est déjà montré plusieurs fois au fil de ces derniers mois avec un trailer épique en janvier, la révélation de Zeta et Vaseraga à son roster lors du dernier PlayStation Showcase puis celle de Ferry durant l'Anime Expo. Étrangement, nous n'avons rien vu d'inédit à l'occasion du Granblue Fantasy Summer 2023 Special Live Stream pourtant dédié à la licence, car Cygames organisera un évènement pour lui et GBVSR le 16 septembre. Nous n'aurons toutefois pas à patienter aussi longtemps pour avoir des nouvelles, car comme le suggérait la vidéo montée par Geoff Keighley, Granblue Fantasy: Relink s'est montré à la gamescom Opening Night Live 2023.

Bande-annonce en anglais

La très bonne nouvelle, c'est qu'il a enfin droit à une date de sortie ! En revanche, ne comptez pas y jouer cette année, car le lancement de Granblue Fantasy: Relink est fixé au 1er février 2024 sur PS5, PS4 et PC. Sa bande-annonce a de quoi nous faire rêver en attendant de partir explorer les îles célestes de Zegagrande et de nous confronter à l'église d'Avia et aux Primal Beasts locales.

Bande-annonce en japonais

Plusieurs éditions seront disponibles à l'achat et les précommandes ont débuté, avec notamment un collector que les fans devraient apprécier. Un accès anticipé récompensera cet achat avant l'heure, si jamais vous êtes vraiment impatients de découvrir le jeu ! Il débutera le 28 janvier 2024 à 16h00. La version physique sur PS4 pourra également être mise à niveau vers la PS5 sans frais supplémentaire. Si en Amérique du Nord, ce sera XSEED qui distribuera le jeu en boîte sur consoles, pour l'Europe, nous pourrons compter sur PLAION ! À noter que le code pour Granblue Fantasy ne sera disponible que sur PlayStation pour ne pas changer.

Bonus de précommande Sceaux Endurance III et Antagonisme III.

Accès anticipé. Édition standard physique et numérique - 59,99 € Le jeu sur PS5 et PS4, ou PC (Steam).

Pack d'objets spéciaux GBF : Relink (pour le jeu mobile et sur navigateur, que pour les premières impressions physiques et limité dans le temps sur le PlayStation Store) :

Tenue pour le personnage principal : Tenue de rebelle x1 ;



Ensemble Transcendance des Eternals ou Domaine des Evokers. Édition spéciale numérique - 79,99 € Le jeu sur PS5 et PS4, ou PC (Steam).

Arme : Fausse épée de l'apocalypse.

Packs de couleurs 2 et 3.

Pack d'objets de démarrage (30 petites gemmes, 500 points de maîtrise, 50 petits cristaux de bravoure).

Pack d'objets spéciaux Granblue : Relink (pour le jeu mobile et sur navigateur, que pour les premières impressions physiques et limité dans le temps sur le PlayStation Store) :

Tenue pour le personnage principal : Tenue de rebelle x1 ;



Ensemble Transcendance des Eternals ou Domaine des Evokers. Édition numérique Deluxe - 99,99 € Le jeu sur PS5 et PS4.

Arme : Fausse épée de l'apocalypse.

Pack de couleurs 1 à 3.

Pack d'objets de démarrage (30 petites gemmes, 500 points de maîtrise, 50 petits cristaux de bravoure).

Artbook et bande-son numériques.

Pack d'objets spéciaux Granblue : Relink (pour le jeu mobile et sur navigateur, que pour les premières impressions physiques et limité dans le temps sur le PlayStation Store) :

Tenue pour le personnage principal : Tenue de rebelle x1 ;



Ensemble Transcendance des Eternals ou Domaine des Evokers. Édition physique Deluxe - 99,99 € (uniquement en Amérique du Nord et au Japon) Le jeu sur PS5 et PS4.

Arme : Fausse épée de l'apocalypse.

Pack de couleurs 1 à 3.

Pack d'objets de démarrage (30 petites gemmes, 500 points de maîtrise, 50 petits cristaux de bravoure).

Boîte Deluxe spéciale.

Artbook physique.

CD de la bande-son.

Set de cartes postales.

Édition Collector physique - 179,99 € sur consoles Le jeu sur PS5 et PS4.

Figurine de Proto Bahamut.

Charme en métal représentant l'épée d'Eos.

Boîte spéciale décorée d'un artwork unique.

Artbook physique.

CD de la bande-son.

Set de cartes postales.

Arme : Fausse épée de l'apocalypse

Pack d'objets de démarrage (30 petites gemmes, 500 points de maîtrise, 50 petits cristaux de bravoure).

Pack de couleurs 1 à 3.

Pack d'objets spéciaux Granblue : Relink (pour le jeu mobile et sur navigateur, que pour les premières impressions physiques et limité dans le temps sur le PlayStation Store) :

Tenue pour le personnage principal : Tenue de rebelle x1 ;



Ensemble Transcendance des Eternals ou Domaine des Evokers.





GBVS et les mangas Granblue Fantasy sont en vente sur Amazon si vous souhaitez vous plonger dans cet univers. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

Lire aussi : MAJ Granblue Fantasy Versus: Rising dévoile sa date de sortie et ses éditions, dont une déclinaison free-to-play, une 2e bêta ouverte annoncée