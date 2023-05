Granblue Fantasy: Relink, une période de sortie plus précise pour l'Action-RPG de Cygames, Zeta et Vaseraga seront jouables !

Quelques productions asiatiques étaient évidemment présentes lors du PlayStation Showcase et parmi elles s'est glissé un jeu que nous n'espérions pas revoir de sitôt tant Cygames est peu bavard à son sujet : Granblue Fantasy: Relink. Oui, l'Action-RPG maintes fois repoussé a eu droit à une nouvelle bande-annonce et mieux encore, à une période de sortie. Pas encore de date à l'horizon, mais la promesse que nous pourrons enfin y jouer au cours de l'hiver 2023 sur PS5, PS4 et PC à travers le monde. Sera-t-il au pied du sapin ? C'est encore trop tôt pour le dire, cette désignation pouvant signifier un lancement au tout début 2024, bien qu'il était censé sortir cette année.

Bande-annonce en anglais

Et ce n'est pas tout, car le casting des personnages jouables s'est encore agrandi pour l'occasion, accueillant deux visages bien familiers des joueurs de Granblue Fantasy, les membres de Society que sont Zeta et son coéquipier Vaseraga. Si vous ne les connaissez pas ni le jeu, Tetsuya Fukuhara a présenté tout ce qu'il faut savoir à leur sujet via le PlayStation Blog.

Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter le nouveau jeu de Cygames, Granblue Fantasy: Relink, actuellement en cours de développement, à l’occasion de cette édition du PlayStation Showcase. Aujourd’hui, c’est avec un enthousiasme certain que nous vous annonçons sa sortie prochaine dans le monde entier, sur PS5 et PS4 à l’hiver 2023. L’histoire de Granblue Fantasy: Relink se déroule dans le monde des cieux, zone aérienne gigantesque où se côtoie une pléthore d’îles flottantes aux particularités diverses. Rentrez dans la peau de Gran, personnage principal de l’aventure, et partez en direction d’Estalucia, ce lieu de légende situé aux confins des cieux. Plusieurs compagnons voyageront à vos côtés pendant ce périple, notamment Vyrn, un petit dragon, et Lyria, une jeune fille au pouvoir mystérieux. Dans ce nouvel opus, l’histoire commence alors que Gran et ses compagnons pénètrent dans une région céleste nommée Zegagrande. Entraînés dans une aventure épique qui les dépasse, nos aventuriers devront faire face à un grand complot menaçant l’intégrité du monde des cieux. Leurs tribulations les amèneront à croiser le chemin de nombreuses créatures célestes, êtres au pouvoir immense dont le rôle est de protéger les îles, et la « Mission d’Avia », une entité mystérieuse agissant dans le plus grand secret.

Granblue Fantasy: Relink, en plus de posséder toutes les caractéristiques qui font les points forts d’un Action-RPG, vous permet de jouer des batailles à 4 joueurs simultanées dans un pur style jeu d’action. Dans le trailer, nous vous invitons à découvrir plusieurs scènes de combats en coopération avec des personnages aux armes multiples et techniques uniques. Outre la possibilité de jouer à 4, vous pourrez également laisser l’IA contrôler un personnage entraîné par vos soins : celle-ci sera capable de tirer parti de ses points forts et points faibles pour en faire un guerrier redoutable. Aussi, nul besoin de jouer à 4 pour combattre en équipe et s’éclater ! Jusqu’à présent 16 personnages jouables, qui sont un élément phare de ce titre, ont été dévoilés. Chacun possède son propre système de combat, et vous pourrez profiter pleinement des actions de combat uniques correspondant à la personnalité de chacun d’eux grâce à un système de contrôle simple. Certains personnages combattent en enchaînant des attaques rapides, certains utilisent des armes à feu pour attaquer à distance, d’autres attendent le bon moment pour envoyer un coup dévastateur… Nous espérons que vous trouverez votre personnage favori dans ce jeu d’action qui vous propose de nombreuses façons de vous amuser.

Nous allons vous présenter rapidement les 2 nouveaux personnages qui ont fait leur apparition dans la bande-annonce. Zeta Guerrière courageuse maniant la lance d’Arvess qui cache en elle un immense pouvoir de feu. Sa vitesse, son agilité et ses actions surprenantes mettent à mal ses ennemis. Vaseraga Guerrier imposant et robuste qui manie Grynoth. Son corps massif lui permet de ne pas craindre les attaques ennemies qu’il balaye en les fauchant avec sa faux.

Certains d’entres-vous connaissent sûrement déjà ces deux personnages, car ils sont présents dans Granblue Fantasy: Versus (PlayStation 4), un jeu de combat qui se déroule dans le même univers que celui-ci. Nous vous tiendrons informés ultérieurement des nouveaux personnages ainsi que du système de jeu. La sortie mondiale de Granblue Fantasy: Relink sur PlayStation 5 et PlayStation 4 est prévue pour l’hiver 2023. De plus amples informations vous seront communiquées au cours de l’été !

Bande-annonce en japonais

Et comme vous venez de le lire, nous ne tarderons pas à avoir plus de détails dans les prochains mois. Les mangas Granblue Fantasy sont en vente à la Fnac au prix de 7,20 € le tome.

Lire aussi : Granblue Fantasy Versus: Rising, Siegfried annoncé au roster dans le trailer de l'EVO Japan 2023, une bêta ouverte en approche