Granblue Fantasy: Relink, épique bande-annonce, nouveau personnage jouable, modes assistés et aperçu de gameplay pour l'Action-RPG

Ce week-end, les fans de l'univers de Granblue Fantasy avaient rendez-vous pour le Granblue Fantasy Fes 2022 - 2023, que ce soit physiquement au Tokyo Big Sight d'Odaiba ou devant leur écran. Dans le cadre du live de la deuxième journée, ce sont les nouvelles informations concernant les divers jeux de la licence qui ont donc été données. En tête de liste, le très attendu Granblue Fantasy: Relink qui peine à sortir. Depuis que PlatinumGames a été évincé au début de l'année 2019, il s'en est passé des choses, avec notamment la diffusion d'un teaser trailer fin 2021 et la promesse d'un lancement en 2022, qui n'a pas eu lieu suite au report à cette année 2023. Et nous vous arrêtons tout de suite, nous n'avons toujours aucune date de sortie à nous mettre sous la dent... mais une bande-annonce sensationnelle vient tout de même nous faire de l'œil.

En termes de nouveautés, elle introduit l'infâme Église d'Avia qui se dressera sur notre route dans le royaume céleste de Zegagrande, avec un épéiste dénommé Id faisant partie de ce groupe d'antagonistes. Un personnage supplémentaire a également été annoncé jouable en plus de Gran, Djeeta, Katalina, Io, Rackam, Eugen, Rosetta, Lancelot, Vane, Percival, Siegfried, Charlotta et Yodarha, à savoir la délicieuse Narmaya. Rien de vraiment surprenant puisqu'il avait été dit qu'un Draph serait sans doute inclus au roster. De nombreux environnements inédits sont visibles dans la bande-annonce, nous y voyons Bahamut s'en prendre au Grandcypher dans ce qui promet d'être un combat de boss palpitant et il est fait mention d'une certaine Lilith à la toute fin.

Du gameplay a ensuite été diffusé en direct, à revoir ci-dessous, une démo étant par ailleurs jouable sur place, montrant les différents personnages en action sur le Grandcypher face à un mannequin d'entraînement, à commencer par Gran, puis Rackam dont la jauge liée à l'utilisation de ses armes à feu parlera assurément aux joueurs de FFXIV, l'occasion également de montrer le système de verrouillage d'un ennemi. S'en est suivi un aperçu des attaques de Lancelot, Charlotta, Siegfried, Yodarha et Narmaya.

Oui, cela fait beaucoup d'épéistes malgré leurs styles qui ne sauraient être plus différents les uns des autres et en mettent plein la vue. Le menu permettant de changer d'arme a été montré et ces dernières possèderont évidemment leur propre niveau indépendant de celui de son porteur et disposant d'un système de rareté pour les améliorer, la base pour un jeu Granblue. Le timing lors de l'appui sur les touches d'action sera par ailleurs déterminant pour réaliser des combos.

Un mode Assist a été intégré pour les novices et les joueurs préférant se concentrer sur le scénario, où les combos seront effectués d'une simple pression de touche, avec des parades, esquives, soins et déclenchements de techniques spéciales automatiques, en plus d'une aide à la navigation. Et ce n'est pas tout, car un mode Full Assist effectuera toutes les actions à notre place, ne nécessitant que de bouger le joystick. Évidemment, il s'agit là davantage d'une question d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap voulant en profiter, car difficile de voir un quelconque intérêt à jouer ainsi sinon, à moins que le grind soit aussi intense que dans Granblue Fantasy... Une démonstration a d'ailleurs été effectuée avec FKHR jouant d'une seule main lors d'une mission ayant pour boss un grand guerrier gobelin et un griffon, avec un déferlement d'effets visuels. Pour finir sur une note d'humour, Katō Emiri (Sierokarte) s'est amusée du fait que cela permettra de jouer à Relink d'une main et à Unite and Fight dans gbf de l'autre.

La séquence démarre à partir de 7:13:03

Et comme nous le savions déjà, le jeu sera entièrement doublé en anglais. Vous pouvez donc retrouver cette même vidéo du jour, où nous entendons une partie du casting vocal anglophone. De quoi comprendre ce qui s'y dit.

Granblue Fantasy: Relink est donc attendu en 2023 sur PS5, PS4 et PC, en espérant qu'il ne rate pas encore le coche, même si le producteur Tetsuya Fukuhara a assuré que la fin du développement est en vue. Des visuels sont à retrouver en page suivante. Les mangas de la licence aux éditions Pika sont en vente à la Fnac.