Granblue Fantasy Versus: Rising, une bande-annonce de gameplay tranchante pour Siegfried et un point sur la bêta

La semaine dernière, c'était Granblue Fantasy: Relink qui était à l'honneur lors du PlayStation Showcase, avec l'annonce de Zeta et Vaseraga comme personnages jouables, en plus d'une période de sortie affinée. Cette fois, c'est l'autre projet de la licence attendu cette année qui refait parler de lui, Granblue Fantasy Versus: Rising. Après sa bande-annonce diffusée lors de l'EVO Japan 2023, qui avait dévoilé Siegfried et nous promettait une bêta ouverte en mai, les plans de Cygames ont un peu changé. En effet, des problèmes de stabilité ont été découverts et l'équipe du jeu a alors décidé de repousser cette dernière. Eh bien, nous avons des nouvelles de cette période d'essai et un trailer de gameplay pour le chevalier royal de Feendrache a été diffusé.

Le tueur de dragons expose ici ses offensives bien tranchantes à l'épée face aux différents membres du roster, même Anila, l'autre personnage inédit de cette suite déjà officialisé. Par ailleurs, le directeur créatif du jeu Tetsuya Fukuhara a partagé un message concernant principalement la bêta, tout en faisant le point sur les prochaines annonces.

Mise à jour sur le calendrier de publication de la bêta en ligne Attention, skyfarers ! Notre équipe a résolu de nombreux problèmes de stabilité qui nous ont obligés à retarder la bêta en ligne de Granblue Fantasy Versus: Rising. Nous préparons maintenant le lancement du client de la bêta. La nouvelle date de sortie est prévue pour la mi-juillet. Nous réalisons que c'est près de deux mois plus tard que prévu initialement, et vous avez nos plus sincères excuses. Quant à la sortie du jeu lui-même, nous sommes toujours sur la bonne voie pour atteindre notre objectif initial. Des dates concrètes seront annoncées après la fin des tests bêta. Enfin, comme promis dans la nouvelle bande-annonce de Siegfried publiée aujourd'hui, le troisième ajout au roster de Granblue Fantasy: Versus Rising sera révélé début juillet. Cette annonce sera suivie d'une série d'autres détaillant de nouvelles mécaniques, modes de jeu, etc. Assurez-vous de rester à l'écoute ! Tetsuya Fukuhara, directeur créatif

La communication autour du projet va donc reprendre de plus belle et nous découvrirons un autre combattant début juillet, l'éditeur n'ayant pas encore précisé combien de nouveaux arrivants étant prévus en plus des 24 personnages de GBVS premier du nom. Enfin, le site officiel a été mis à jour, détaillant les nouvelles mécaniques de gameplay ajouté à cet épisode. N'hésitez pas à y jeter un œil (c'est en anglais).

