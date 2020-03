Granblue Fantasy Versus : date de sortie et bande-annonce euphorique pour Djeeta, la protagoniste féminine de la licence

Désormais paru au Japon, en Amérique du Nord et en Europe vendredi dernier, Granblue Fantasy Versus va continuer de grossir son roster dans les prochaines semaines avec trois autres combattants en DLC faisant suite à Beelzebub et Narmaya. Nous avons pu apprécier toute la fougue de Soriz la semaine dernière, et c'est désormais au tour de Djeeta d'être mise en avant, comme prévu ou presque. En effet, la bande-annonce devait initialement paraître le 31 mars, mais a fuité à la veille de sa diffusion... Cygames a bien réagi en finissant par la mettre à disposition plus tôt que prévu sur sa chaîne.

Comme Soriz et le stage Rose Queen, Djeeta sera disponible à l'achat à partir de la semaine prochaine, le mardi 7 avril. Cette dernière, doublée comme dans l'anime par Hisako Kanemoto, est l'avatar féminin que nous pouvons choisir dans Granblue Fantasy à la place de Gran, d'où la forte présence de Lyria et Vyrn à ses côtés durant les plans cinématiques diffusés. Son style de combat est donc assez similaire à son homologue masculin, avec tout de même des variations qui plairont joueurs et son Super Skybound Art faisant intervenir les 10 armes Revenant des Eternals dans un combo dévastateur.

Comme pour les autres combattants en DLC, son prix sera de 800 ¥ au Japon, soit 6,99 € par chez nous, en l'achetant à l'unité. Elle est sinon incluse dans le Character Pass 1 vendu 29,99 €. Pour ne pas changer, son pack est accompagné d'un avatar pour le lobby en ligne, une icône de support, deux quêtes supplémentaires un code pour Granblue Fantasy débloquant sa skin de GBVS et celle de Gran dans le jeu mobile.

Au passage, un épisode Extra de la saison 2 de l'anime a été diffusé récemment dans l'Archipel, avec justement Djeeta en tant qu'héroïne aux côtés de Zeta et Beatrix de Society, que vous pouvez retrouver sur Wakanim !

Pour terminer, la fin de la vidéo nous donne comme d'habitude rendez-vous pour découvrir le prochain personnage du Character Pass 1 en action, à savoir la ravissante Zooey et ses dragons. Ce sera pour le vendredi 17 avril !