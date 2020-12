Granblue Fantasy Versus : date de sortie et trailer envoûtant pour Yuel, Anre annoncé jouable et arrivée prochaine d'un Battle Pass

Si la première journée du Granblue Fantasy Fes 2020 nous a enfin donné des nouvelles de Granblue Fantasy Relink, ce dimanche a lui permis d'en avoir au sujet de Granblue Fantasy Versus, comme prévu. Après l'arrivée de Cagliostro en octobre au sein du Character Pass 2, c'est Yuel qui avait été teasée et qui se montre désormais avec une bande-annonce dédiée.

Cette belle Erune (doublée par Kana Ueda) maniant deux épées excelle dans le combat au corps à corps et dispose d'une grande vitesse, tandis que sa mobilité peut être en partie sacrifiée en utilisant sa Troisième danse (Third Dance) afin de contrer rapidement les offensives adverses. Il ne faudra pas longtemps avant de découvrir ce qu'elle vaut manette ou stick arcade en mains, puisque sa sortie est prévue ce lundi 14 décembre ! Et comme vous pouvez le constater, Societte apparaîtra au cours du Super Skybound Art de Yuel et dans le mode RPG.

Le site officiel japonais a comme à son habitude détaillé les nombreuses techniques dont elle disposera, traduites en anglais par @granblue_en :

Capacité 1 Yuel fonce vers avant et frappe plusieurs fois. La version avec Rond (H) entraînera un rebond sur le mur (wall bounce) si elle frappe dans le coin. Si vous appuyez sur Croix (U) pendant le coup, elle prendra sa posture à la fin de ce dernier. Capacité 2 Le coup ascendant invincible de Yuel. Les versions avec Carré (L) et Triangle (M) peuvent être bloquées en l'air son initialisation. Celle avec Rond (H) ne peut pas être bloquée en l'air. Si vous appuyez sur Croix (U) pendant le coup, elle prendra sa posture à la fin de l'animation. Capacité 3 Yuel effectue un backdash invulnérable (reculer rapidement), puis fonce en avant (dash) et attaque. La version avec Triangle (M) et la version avec Rond (H) suivie de Triangle (M) doivent être bloquées en bas. Si vous appuyez sur Croix (U) pendant son backdash ou l'attaque, elle prendra sa posture.

Capacité 4 : Kitsunebi Une attaque lente créant une flamme autour de Yuel. En appuyant sur Croix (U) pendant le coup, elle prendra sa posture à la fin de l'animation. Action unique Yuel prend ou quitte sa posture. Tant qu'elle tient sa posture, elle ne peut pas se déplacer normalement ou bloquer, mais exécutera Eye of the Sparrow (Action unique E) de manière réactive contre des attaques hautes. Action unique A : Stance dash En maintenant sa posture, le coup vers l'avant de Yuel devient un dash avec une distance définie. Son backdash change également.

Action unique B : Stance attack Tant que Yuel est dans sa posture de Troisième danse (Third Dance), elle ne pourra pas utiliser ses coups normaux ou capacités. Au lieu de cela, elle aura une nouvelle série d'attaques. Si vous appuyez sur Croix (U) pendant l'animation, elle quittera sa posture après l'attaque. Action unique C : Gurren Une attaque vers l'avant où Yuel quitte sa posture de Troisième danse (Third Dance) après la fin de l'animation. Si vous maintenez Rond (H) enfoncé, elle va encore plus loin. Action unique D : Moonrise Yuel attaque avec un salto arrière. Une fois terminé, elle quittera automatiquement sa posture. Ce coup demande beaucoup de récupération, mais s'il touche, il se lancera et elle pourra poursuivre avec un combo.

Action unique E : Eye of the Sparrow Une attaque invulnérable. Ce coup s'active automatiquement contre les attaques hautes (mais pas les projectiles) pendant que Yuel maintient sa posture de Troisième danse (Third Dance). (Les attaques hautes sont celles qui peuvent être bloquées à la fois debout et accroupi.) Skybound Art - Crimson Dance: Rinnen-Aratame Un assaut avancé avec une certaine invulnérabilité. S'il touche, Yuel tranche l'ennemi plusieurs fois. Ce coup porte loin et est donc bon pour attaquer à distance. Super Skybound Art - Souku no Mai: Rindou Une attaque invulnérable. Yuel danse et crée une flamme tourbillonnante autour d'elle. Ce coup attirera l'ennemi, et s'il touche à bout portant, Societte la rejoint dans la danse pour l'achever.

Pour ne pas changer, elle sera également vendue séparément au prix de 6,99 €, avec dans tous les cas un avatar pour le lobby et son icône, deux quêtes pour le mode RPG ainsi que du contenu dans Granblue Fantasy, à savoir un ticket SSR et une emote de Yuel.

Enfin, le prochain personnage jouable du Character Pass 2 a été introduit en fin de vidéo de manière bien classe et n'aura rien d'une surprise pour les fans les plus assidus, puisque XSEED a fait une jolie bourde en lâchant le tweet hier dans la soirée avant de le supprimer. Ce sera donc Anre (doublé par Ryūsei Nakao), ou Uno en japonais, le fondateur des Eternals, le plus puissant équipage des cieux. Cet Harvin manie la lance, un choix assez logique pour le coup afin de diversifier le gameplay, même si la communauté aurait plutôt préféré voir Seox (Six) ou Seofon (Siete). Ce dernier apparaîtra tout de même dans le mode RPG ! De notre côté, Tien (Esser) ou Tweyen (ソーン) nous auraient comblé de joie. Il reste encore deux places dans ce pass, alors qui sait ? Les personnages de la licence sont tellement nombreux qu'il est difficile de contenter tout le monde. Il sortira fin janvier 2021 et aura droit à sa bande-annonce dédiée avant cela. Côté gameplay, il se présente comme un spécialiste des parades et compétences défensives, attaquant à distance avec sa lance.

Mais ce n'est pas tout, puisque les prochaines mises à jour ont été détaillées, dont celle de demain. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'arrivée fin décembre d'un système de Battle Pass. Oui, ce système va malheureusement se répandre également sur ce jeu de combat, offrant des récompenses limitées dans le temps au fil des parties sur au moins 50 niveaux, dont une partie via un pass payant premium. Pas sûr que cela réjouisse la communauté...

Mise à jour 2.21 Nouveau personnage jouable : Yuel.

Équilibrage des personnages : Gran, Narmaya, Djeeta, Belial, etc.

Réinitialisation des Points de Maître.

Les joueurs de rand Maître peuvent être rétrogradés de SSS à -10 points.

La quantité de points gagnés / perdus en jouant des parties classées sera ajustée.

Autres ajouts de fonctionnalités. Mise à jour 2.22 (fin décembre) Nouveaux défis in-game.

Récompenses normales : cartes de personnages, trophées, avatars de lobby et bien plus.

Récompenses premium : skins exclusives d'armes, couleurs de personnages et avatars de lobby en plus de ceux des récompenses normales.

Mise à jour 2.3 (février 2021) Nouveaux chapitres du mode RPG : épisodes 46 à 50 de la quête principale. Évènements à venir Combat de boss en Time Attack : Yggdrasil - Du 15 au 20 décembre.

GBVS Blitz : matchs classés face à des joueurs de même niveau - Du 8 au 10 janvier 2021.

Pour terminer, vous pouvez retrouver d'autres visuels en page suivante. Granblue Fantasy Versus est disponible sur PS4 et PC, vendu actuellement 29,98 € sur Amazon.