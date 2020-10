Granblue Fantasy Versus : l'alchimiste Cagliostro dévoile ses pièges et sa date de sortie en vidéo, Yuel annoncée jouable

L'ARCREVO Japan Online 2020 se poursuit cette semaine et, ce dimanche, c'était au tour du top 8 de Granblue Fantasy Versus de présenter du beau jeu, et qui a vu a victoire de @tahichi0814. Cygames et Arc System Works en ont donc profité pour dévoiler une nouvelle bande-annonce, évidemment dédiée au prochain personnage jouable à paraître dans le cadre du Character Pass 2, Cagliostro.

Ce trailer met parfaitement en avant la personnalité de l'alchimiste immortelle, qui sous ses airs de petite fille mignonne cache en réalité un égo surdimensionné, insultant et ne rechignant pas à la violence face à ses ennemis. En jeu, elle aura recours à divers pièges au contact de l'adversaire et autres projectiles, en plus de son fameux Ars Magna, idéale pour les joueurs aimant la technique. Nous n'aurons pas longtemps à attendre avant de pouvoir la prendre en mains, puisque sa date de sortie est d'ores et déjà fixée au 20 octobre. Oui, c'est ce mardi ! Le site officiel japonais a lui été mis à jour avec ses techniques dont Beelzebub fait les frais, traduites par @granblue_en pour ne pas changer :

Capacité 1 : Mehen Cagliostro place un piège magique au sol qui attaquera automatiquement lorsque l'adversaire s'en approchera. La version avec L (Carré) le place devant l'adversaire et celle avec M (Triangle) derrière lui. La version aérienne le place devant Cagliostro. Capacité 2 : Alexandria Une attaque frappant progressivement vers l'avant. La version avec L (Carré) se déplace sur une courte distance, tandis que la version H (Rond) va plus loin. Capacité 3 : Spare Body Cagliostro se transforme en statue et se téléporte. La version avec L (Carré) se téléporte sur place, tandis que les autres versions vont vers l'avant. La version avec H (Rond) a une hitbox avant qu'elle se téléporte.

Capacité 4 : Speculation Cagliostro crée une lance qui jaillit du sol. Les versions avec L (Carré) et H (Rond) apparaissent devant elle. La version avec M (Triangle) apparaît plus loin et attirera les ennemis vers elle lorsqu'elle les atteindra. Action unique : Collapse Cagliostro crée un rocher avec son alchimie, qui peut être chargé avec jusqu'à 5 niveaux de power-up. Pendant que le rocher est en train d'être créé, il dispose d'une hitbox. Action unique A : Collapse (lancement) en follow-up Cagliostro jette le rocher. La version aérienne de ce coup peut être inclinée en appuyant sur Bas ou Droite.

Skybound Art : Ars Magna Dispode de l'invulnérabilité. Cagliostro invoque Ouroboros pour attaquer devant elle. Il a une longue portée et peut donc être utilisé pour punir des adversaires de loin, ou peut être utilisé dans des combos. Super Skybound Art : « We're all Cagliostro now » Dispode de l'invulnérabilité. Un projectile qui pose une hitbox au sol. S'il touche à proximité, l'adversaire devient une statue dorée de Cagliostro.

Pour ne pas changer, son achat permettra de débloquer un avatar pour le lobby et son icône, ainsi que du contenu dans Granblue Fantasy, à savoir un ticket de personnage SSR et un drôle de sticker sous sa forme Cagliosled venant d'une autre dimension.

Par ailleurs, et c'est désormais la nouvelle tendance, le prochain personnage du Character Pass 2 a été révélé, qui succédera donc au sadique Belial paru en septembre et à Cagliostro. Il s'agira de la belle Yuel, une Erune manipulant les flammes et combattant avec deux lames. Sa bande-annonce sera diffusée en décembre juste avant sa sortie, sans doute lors du live remplaçant le Granblue Fantasy Fes 2020. Elle sera ensuite suivie par trois autres combattants en 2021.

Granblue Fantasy Versus est disponible sur PS4 et PC, actuellement vendu 38,10 € sur Amazon dans son édition standard, comprendre par là qu'il faut en plus payer 29,99 € pour le Character Pass 1 et 34,99 € pour le deuxième, sans compter les deux arènes vendues séparément.